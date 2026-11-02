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Novak Đoković: "Ja sam patriota. Predstavljam svoj narod, a ne vlast"

Novak Đoković: "Ja sam patriota. Predstavljam svoj narod, a ne vlast"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je pred mečeve u Parizu na mastersu pričao i o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji i nedavno održanim parlamentarnim izborima.

Novak Đoković o promjenama u Srbiji Izvor: Youtube/ DjokerNole Media/Printscreen

Novak Đoković je stigao u Pariz na masters na kome nije igrao dvije godine i odmah je morao da odgovara na pitanja koja nisu vezana za tenis. Novinare su zanimali nedavno održani parlamentarni izbori u Srbiji.

Jedan od novinara je rekao da je bio u Srbiji tokom izbornih dešavanja, te da su mu mnogi govorili o odnosu vlasti prema Novaku Đokoviću i kritikama koje su mu bile upućene.

"Da, gledajte, neću da raspravljam niti da diskutujem o tome ili komentarišem ono što je bilo. Znate, prošlost je prošlost. Nadam se da je ovo novi početak za našu zemlju. Da, ja jesam patriota, ali sam uvijek predstavljao svoj narod, a ne vlast. U tome postoji velika razlika. Dakle, srećan sam zbog ovih promjena i nadam se da će našoj zemlji u budućnosti biti dobro i da će napredovati", naveo je Novak Đoković.

Šta je Novak već rekao o izborima?

Već se oglašavao najbolji srpski sportista svih vremena u vezi sa izborima u Srbiji. On je i u prethodnom periodu imao neke poruke koje su bile vezane za politički život u Srbiji i na to je podsjetio.

"Oglašavao sam se više puta u posljednjih nekoliko godina i moja podrška za njih je uvijek bila nedvosmislena i mislim da većina ljudi to zna i da znaju moj stav. Zadržao bih se tu. Zahvalan sam što uživam poseban status u našem društvu i počastvovan sam da imam toliku podršku od naroda dugi niz godina, ali mi sa druge strane djeluje u nekim trenucima kao da sam samo ja tu ponekad. Kao da se na neki način od mene očekuje da reagujem, ali se ne bih previše osvrtao na to", rekao je Đoković u Bazelu, a prenio "Telegraf".

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Tagovi

Novak Đoković Srbija Tenis

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