Šta Novaku treba za Završni masters? Postoje samo tri puta i ne zna se koji je teži

Novak Đoković ima tri puta do Završnog mastersa u Torinu, ali svaki od njih nosi velike izazove. Saznajte kako može da obezbijedi plasman.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković se našao u neočekivanom problemu. Rekorder u brzini obezbjeđivanja Završnog mastersa sada je u poziciji da juri turnir na kojem se okuplja osam najboljih igrača svijeta. Najvažnije je: prilika nije izgubljena, srpski as će u Parizu moći da obezbijedi plasman u Torino i za to postoje tri puta.

Najsigurnija opcija za plasman na Završni masters je osvajanje titule u Parizu.

Novak, ako bi stigao do druge titule u 2026. ne bi više imao briga kad je u pitanju turnir u Torinu. Ipak, jasno je da je pred Srbinom težak zadatak jer će osim njega put tražiti i Artur Fis, Frensis Tijafo, Rafael Hodar, Aleks de Minor, Tejlor Fric, Tomi Pol, Jirži Lehečka, pa i Jakub Menšik, Alehandro Davidovič Fokina, Feliks Ože-Alijasim, Brendon Nakašima...

Koja su još dva puta koja vode Novaka u Torino?

U slučaju da Novak Đoković ne stigne do titule u Parizu, postoje još dva puta koja ga vode do Završnog mastersa. Jedan je plasman u finale, a drugi je plasman u polufinale, ali neće biti dovoljno samo da stigne do borbe za titulu ili na korak do borbe za titulu - rođeni Beograđanin moraće da prati dešavanja velikog broja rivala, što put u Italiju čini daleko komplikovanijim.

Ako Novak stigne u finale, nikako ne smije da ga izgubi od Tejlora Frica, Tomija Pola ili Jiržija Lehečke, a uporedo sa tim ni Rafael Hodar ni Aleks de Minor ne smiju da stignu do polufinala.

Šta ako Novak stigne do polufinala?

Šansa za Završni masters postoji i ako Novak Đoković stigne do polufinala. Naravno, i u tom scenariju postoji mnogo zavrzlama, pa ako Novak bude među četiri najbolja tenisera u Parizu, a pritom Rafael Hodar i Aleks de Minor ne stignu do četvrtfinala, ni Tejlor Fric ni Tomi Pol ne stignu do finala, dok Jirži Lehečka, Alehandro Davidovič Fokina i Brendon Nakašima ne osvoje turnir, tek onda će srpski teniser osigurati plasman u Torino.

Jedno je sigurno - Đoković će ostati bez plasmana na završni turnir ukoliko ne stigne do polufinala u Parizu.

Vidi opis Šta Novaku treba za Završni masters? Postoje samo tri puta i ne zna se koji je teži Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Novak Đoković ima 39 godina i jasno je da je pred njim jako težak put, posebno jer je mladost sveprisutna na terenu i srpskom asu neće lako dozvoliti da se prošeta u Parizu. Novak je trenutno 11. u trci za Torino i ima 2.900 bodova, ispred njega su Aleks de Minor sa 3.170 bodova, odnosno Rafael Hodar sa 3.234, Fransis Tijafo sa 3.390, Artur Fis sa 3.535 i Flavio Koboli sa 3.690 bodova.

Plasman u Torino su izborili Aleksander Zverev, Karlos Alkaraz, Ben Šelton i Danil Medvedev, dok je Janik Siner završio sezonu, iako ima priliku da se nađe u domovini na turniru, ali je samim tim oslobodio jedno mjesto na smotri najboljih igrača u Italiji.

Da rezimiramo, ovo je jedini način da Novak Đoković ode u Torino na Završni masters:

Da osvoji titulu na turniru u Parizu ;

; Da stigne do finala u Parizu , ali ne izgubi ga od Tejlora Frica, Tomija Pola ili Jiržija Lehečke, a pritom ni Rafael Hodar, ni Aleks de Minor ne stignu do polufinala;

, ali ne izgubi ga od Tejlora Frica, Tomija Pola ili Jiržija Lehečke, a pritom ni Rafael Hodar, ni Aleks de Minor ne stignu do polufinala; Da stigne do polufinala u Parizu, a pritom ni Rafael Hodar, ni Aleks de Minor ne stignu do četvrtfinala, ni Tejlor Fric, ni Tomi Pol ne stignu do finala, dok Jirži Lehečka, Alehandro Davidovič Fokina i Brendon Nakašima ne smiju da osvoje turnir.

Šta je rekao Novak Đoković?

Srpski teniser je istakao da želi plasman na Završni masters u Torinu, ali je potom otkrio i ciljeve u posljednjih 12 mjeseci. Ima 39 godina, daleko je od forme života, a opet je u samom svjetskom vrhu. "Ciljevi su važni jer donose jasnoću i motivaciju, naravno, bilo da je riječ o dugoročnim ili kratkoročnim ciljevima. Iskreno, moj glavni cilj u posljednjih 12 mjeseci bio je da se bolje osjećam na terenu, jer sam se ove godine mnogo mučio s tim. Ipak, stanje se popravlja", naglasio je Đoković.

"Osjećam se mnogo bolje u cjelini, a znam da igram bolje kada se tako osjećam. Dokazao sam sebi i drugima da i dalje mogu da se takmičim na najvišem nivou i igram finala Australijan opena i polufinala Vimbldona. Neki bi rekli da to nije dovoljno za moje standarde, ali mislim da moram da budem svjestan i toga gdje se nalazim u ovoj fazi karijere i da budem zahvalan na ovakvim rezultatima i mogućnosti da i dalje igram na najvišem nivou. Nije tajna da me grend slemovi najviše motivišu. Želim da pokušam da se borim za još jednu grend slem titulu. Zapravo, ne želim samo da pokušam, već se borim za još jedan trofej i radim na tome najviše što mogu", zaključio je najbolji svih vremena.