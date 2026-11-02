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Evo kada Novak igra u Parizu: Žrijeb je paklen, termin nezgodan

Evo kada Novak igra u Parizu: Žrijeb je paklen, termin nezgodan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković će u Parizu protiv Valentina Vašeroa krenuti u vrijeme koje baš i ne odgovara njegovim navijačima.

Kada Novak Đoković igra na turniru u Parizu Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković će u Parizu juriti trofej i mjesto na Završnom mastersu sezone, a sada znamo i kada će započeti svoj put. Meč prvog kola protiv Valentina Vašeroa iz Monaka igraće u utorak i biće treći po redu na centralnom terenu.

Program će krenuti u 11 časova kada će se sastati Artur Rinderkneš i Fransisko Serundolo, zatim igraju Alehandro Davidovič Fokina i Moise Kuame, a onda Novak Đoković i Valentin Vašero.

To bi trebalo da znači da će Novak na teren najranije oko 14 časova, a vjerovatno ne prije 15. Pobjednik ovog meča igra sa Australijancem Rinkijem Hidžikatom, a pred Novakom je težak posao.

Valentin Vašero je u životnoj formi pošto je u nedjelju osvojio turnir u Bazelu, onaj isti na kome je Novak eliminisan od strane Jana Lenarda Štrufa u osmini finala. Ipak, to vjerovatno znači i da je umoran.

Novak je u Parizu apsolutni rekorder, iako nije igrao na ovom turniru u prethodne dvije godine. On je u prestonici Francuske osvojio čak sedam titula.

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Novak Đoković Tenis

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