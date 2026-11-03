Đoković na tečnom francuskom: "Svima će nam nedostajati, a posebno njegova harizma"

Srpski as Novak Đoković biranim riječima je govorio o Gaelu Monfisu koji će na Mastersu u Parizu završiti veliku karijeru.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuski teniser Gael Monfis neće imati oproštaj kakvom se nadao na Mastersu u Parizu. Odlučio je da se povuče sa turnira zbog emotivnog sloma nakon razvoda sa Ukrajinkom Elinom Svitolinom, a srpski as Novak Đoković je priznao da će mu nedostajati.

Ipak, u njegovu čast biće organizovana svečana ceremonija i očekuje se da bude dosta emotivno... Đoković će u utorak krenuti u pohod na osmu titulu jednog od najuspješnijih turnira u karijeri, ali nije propustio priliku da oda priznanje jednom od najomiljenijih igrača na ATP turu.

"Da, naravno, nedostajaće mi. Razmišljam o svemu - o cijelom njegovom pristupu tenisu jer on ima veoma, veoma posebnu ličnost. On je zaista dobar čovjek, veoma omiljen u svlačionici, postoji veliko poštovanje i uvažavanje za sve ono što on donosi našem sportu, a posebno francuskom sportu", rekao je Đoković na tečnom francuskom i dodao:

"Što se mene tiče, on je jedan od onih igrača koje sam uvijek volio da gledam, jer u svaki meč unosi nešto novo - kroz svoj tenis, kretanje i, pa, svoju harizmu. On donosi mnogo pozitivnih emocija svim gledaocima - poštujem njegovu karijeru, ali još više cijenim njegovu ličnost", kaže srpski as.

Qui de mieux que Novak Djokovic pour rendre hommage au grand Gaël Monfils ?Suivez le #RolexParisMasters en intégralité sur Eurosport et HBO Max https://t.co/3vFTaPcczt — Eurosport France (@Eurosport_FR)November 3, 2026

Monfis nije imao snage za posljednji ples

Direktor turnira Sedrik Piolin otkrio je koliko mu je zapravo bilo teško da donese ovu odluku. Trebalo je da nastupi u Lionu, pa u Parizu, ali je zbog razvoda sve otkazao. Međutim, najveća želja da konačno zbogom kaže tenisu u Parizu je presudila...

Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

"Ovaj rastanak mu je teško pao na ličnom planu. Bilo je određenih nedoumica, ali mi smo tu da budemo uz njega i pružimo mu podršku tokom ovog teškog perioda u njegovom životu", rekao je Piolin i dodao:

"Rekao sam mu da je odluka na njemu, ali da je ovo njegov trenutak. Ako to ne učini sada, za šest mjeseci na Rolan Garosu to više ne bi bilo isto. Doživio je emotivni šok, ali kada je uspio da se malo distancira, nijednog trenutka nije imao namjeru da odustane od tog oproštajnog trenutka", objasnio je Piolin.