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Đoković sa ivice poraza do preokreta: Novak pokazao zašto šampiona niko ne smije da otpiše

Đoković sa ivice poraza do preokreta: Novak pokazao zašto šampiona niko ne smije da otpiše

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković pobijedio je Valentina Vašeroa na turniru u Parizu i sada ga čeka duel sa Rinkijem Hidžikatom.

Novak Đoković Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković je pobijedio Valentina Vašeroa na startu Mastersa u Parizu - 6:7 (5:7), 7:5, 6:1. Bio je ovo njihov drugi međusobni okršaj i revanš za srpskog asa.

Novak je izgubio prvi set, pa je u drugom imao brejk zaostatka (0:2), tražio je medicinski tajm-aut i situacija nije djelovala nimalo naivno.

Ipak, srce šampiona niko nikad ne smije da otpiše. Đoković je vratio brejk, propustio brejk loptu i bio je taj koji je kontrolisao dešavanja na terenu. U devetom gemu je Đoković spasio tri brejk lopte, a neposredno prije toga je Vašero tražio medicinski tajm-aut. Kada se izvukao iz te neprijatne situacije i izjednačio u setovima, na terenu je postojao samo jedan teniser.

Đoković je dominirao u trećem setu i završio meč. Naredni rival biće mu Rinki Hidžikata.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Masters Pariz

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