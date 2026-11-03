Evo kada Novak Đoković igra u Parizu: Organizator ga šalje na teren poslije "Broja 1"

Novak Đoković se u srijedu suočava sa Rinkijem Hidžikatom na Mastersu u Parizu, gdje mu je pobjeda apsolutni imperativ za plasman na Završni Masters.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković u srijedu oko 15 časova igra svoj drugi meč na Mastersu u Parizu, protiv Australijanca Rinkija Hidžikate (25 godina, 83. na ATP listi). Taj meč biće treći na programu koji počinje u 11 i otvaraju ga domaći teniser Kanten Alis i Amerikanac Frensis Tijafo, a poslije njih (i ne prije 13.30) na teren izlaze "Broj 1" Aleksander Zverev (Njemačka) i Lorenco Muzeti (Italija). Nakon ta dva meča, na teren će Novak.

Đoković je u utorak poslije preokreta eliminisao Valentina Vašeroa, iako je protivnik imao set i brejk prednosti. Poslije dva i po sata borbe, Srbin je uspio da opravda ulogu favorita i da ostane u igri za plasman na Završni Masters.

Podrazumijeva se, pobjeda protiv Australijanca Hidžikate apsolutni je imperativ u svim planovima srpskog tenisera da se nađe u Torinu na poslednjem Mastersu u sezoni. Porazom bi bila završena priča o Novakovom povratku na turnir najboljih tenisera svijeta na kraju sezone.

Hidžikata je kvalifikant, a u 1. kolu je eliminisao italijanskog tenisera Lučana Darderija, rutinski, 6:2, 6:2. Pobjednik duela Đoković - Hidžikata igraće u 3. kolu protiv pobjednika meča Tomas-Martin Ečeveri (Argentina) - Aleks De Minor (Australija).

Podsjetimo, Novakov primarni cilj u Parizu je da se plasira bar u polufinale, što bi moglo da mu pomogne da se kvalifikuje za Završni Masters, na kojem prethodnih sezona nije htei da učestvuje.

Đoković i Hidžikata do sada su odigrali dva međusobna meča, oba prošle godine i u oba je pobijedio Srbin. U Brizbejnu je bilo rutinskih 6:3, 6:3 za Noleta, a na Mastersu u Majamiju 6:0 i 7:6 u korist najvećeg tenisera svih vremena.

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