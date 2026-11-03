Novak Đoković: Svi mi pričaju da je ovdje potpuno drugačije

Novak Đoković je pobijedio Valentina Vašeroa u Parizu, ističući razlike u uslovima igre u odnosu na prošlu sezonu.

Izvor: Sky Sports/Screenshot

Novak Đoković pobijedio je rivala iz Monaka Valentina Vašeroa u 1. kolu Mastersa u Parizu i priznao da se još navikava na podlogu.

"Nisam najsvježiji poslije dva i po sata, ali jasno je da mi je drago što sam preokrenuo ovaj meč. Nisam igrao prošle godine i svi mi govore da su potpuno drugačiji uslovi nego prošle sezone, da je bio teren sporiji i da je loptica više odskakala, a ove je teren super-brz", kazao je on za "Skaj sports".

Odao je javno priznanje Novak svom rivalu na snažnim servisima.

"Vašero je osvojio titulu u Bazelu, ima mnogo samopouzdanja i to možete da osjetite u njegovoj igri, posebno u prvom i drugom servisu. Ne pravi mnogo duplih grešaka, a udara jako i pri drugom. Njegov treći servis je brži od mog prvog. Teško je igrati protiv takvog igrača, stvori veliki pritisak u gemovima u kojima servirate".

U takvoj situaciji, Đoković je prilagodio svoju igru.

"Pokušavate da nađete način da igrate protiv takvih igrača. Trebalo je da osvojim taj-brejk u prvom setu, promašio sam užasno jedan lak volej pri vođstvu 5:4 u gemovima i u sljedećem momentu sam gubio u setovima i imao brejk zaostatka (u drugom setu). Drago mi je da sam uspio da preokrenem", kazao je Novak.

Đoković na teren opet izlazi već u srijedu, takođe oko 15 časova, kada će mu protivnik biti Australijanac Rinki Hidžikata.

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