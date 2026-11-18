Žo Vilfred-Conga je objasnio šta je razlika između Novaka Đokovića i nove generacije Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

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Žo-Vilfred Conga je igrao finale grend slema u Australiji protiv Novaka Đokovića 2008. godine i izgubio. Igrao je četiri polufinala, po dva na Rolan Garosu i Vimbldonu i tri četvrtfinala na US openu. Mnogi smatraju da bi imao bar jedan trofej na grend slemu da nije igrao u eri Novaka Đokovića, Rodžera Federera ili Rafaela Nadala. Da li bi bilo drugačije da je rođen 10 godina ranije ili kasnije?

"To je pitanje od milion dolara, zar ne? Neka drugi sude o tome. Upao sam u generaciju koja je nevjerovatna, neki kažu da su mađioničari, neki da su vanzemaljci. Pričamo o ljudima koji su igrali oko 20 godina, skoro bez povreda. Okej, Rafa je igrao sa bolom, ali je igrao. Po mom mišljenju ako igraš, onda to nije prava povreda, dok god si na terenu. I u tom periodu su osvajali sve. Ljudi ne mogu da razumiju koliko je to veliki uspjeh", rekao je Conga.

Onda je održao lekciju svima, da shvate koliko je trajala dominacija Đokovića i "velike trojke".

"Sada počinju da ih porede sa Sinerom i Alkarazom. I tek sada mogu da shvate šta su oni uspjeli da urade. Pogledajte Janika, odsutan je zbog povrede i meni je to normalno stanje, jer je napor veliki i jednostavno tvoje tijelo ponekad kaže dosta. Slično je i sa Alkarazom, dugo je bio van terena zbog zgloba."

"Ljudi, Novak je igrao 38 finala na slemovima"

Vidi opis Žo Vilfred-Conga: "Poredite Janika Sinera i Karlosa Alkaraza sa Novakom Đokovićem, zar ne vidite grešku?" Novak Đoković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube/printscreen/Prime Video Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube/printscreen/Prime Video Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Posebno je naglasio šta znači dominacija Novaka Đokovića, čovjeka koji i dalje igra.

"Onda pogledate Novaka. Pričamo o čovjeku koji je igrao 38 grend slem finala. Čovječe, 38 finala. Imamo četiri grend slema godišnje, znači da je 10 godina igrao maltene finale na svakom grend slemu. To je nivo dugovječnosti koji je nestvaran. Ako pogledate njih trojicu zajedno, to je 100 grend slem finala. Znači da su oni bili na vrhuncu tenisa 25 godina. Federer kad je počeo sa tenisom, igrao je protiv Majkla Čenga, a završio je karijeru mečevima sa Sinerom i Alkarazom, nema mnogo sportova koji to mogu. Koga znate da je stvarno dominirao nekim sportom 25 godina?"

"Možda sam ja napravio grešku"

Priznao je Francuz da je možda njegova velika greška bila što nije sanjao velike snove, što nije više želio...

"Tokom cijele karijere sam maštao da osvojim grend slem i kada napravim retrospektivu, možda je to bila moja greška. Možda je trebalo da sanjam o osvajanju 10 ili 20 slemova. Možda ih ne bih osvojio, ali bih možda uzeo bar jedan. Postavljamo sebi barijere. Ponekad je dobro da sebi postaviš cilj koji djeluje nedostižno, da ne prestaneš da budeš ambiciozan, ako to uradiš, to je neka vrsta male smrti", zaključio je Conga.

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(MONDO)