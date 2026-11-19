Italijanski teniser Janik Siner možda neće moći da nastupi u Melburnu, na prvom grend slemu 2027. godine.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Nakon veoma velikih problema koje je u karijeri imao Janik Siner, što zbog potvrđenog pozitivnog doping testa, što zbog povreda koje su ga mučile, talentovani Italijan bi mogao da se nađe u još jednoj veoma teškoj situaciji. Pod znakom pitanja je njegov nastup na Australijan openu.

Siner ima ogromnih problema sa desnim koljenom, a zbog te povrede nije igrao nijedan turnir nakon Vimbldona. U potpunosti je propustio drugi dio sezone koja je na izmaku, a po svemu sudeći će propustiti i početak naredne godine - iako su u prethodnom periodu stizale drugačije najave, pa čak i informacije da će igrati revijalne mečeve u decembru.

Ovih dana italijanski teniser planira odlazak u SAD, gdje će biti podvrgnut dodatnim testiranjima, nakon što se konsultovao sa svojim ljekarima u Milanu. Italijanski mediji prenose da se problem odnosi na upalu iliotibijalne trake desnog koljena. Navodno, zbog toga Siner u ovom trenutku ne može normalno da trenira.

Ukoliko bi Janik Siner propustio takmičenje u Melburnu, bio bi to novi podsticaj za njegove rivale u vrhu svjetskog tenisa. Saša Zverev bi dobio priliku da se odmakne na čelu ATP liste, a Karlos Alkaraz da prestigne tenisera protiv kojeg ima najveće rivalstvo.

Sinerova sezona 2026 bila je jedna od najčudnijih u istoriji svjetskog tenisa. Godinu je počeo bolnim porazom od Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena, zatim je od Jakuba Menšika izgubio četvrtfinale Dohe, pa redom osvajao Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, Madrid i Rim. Izgubio je u drugom kolu Rolan Garosa, osvojio Vimbldon i više se nije vraćao na teren.

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