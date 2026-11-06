Najvažniji čovjek napustio Janika Sinera: Više nema "pomoć prijatelja"

Janik Siner nije uspio da ubijedi Darena Kejhila da ostane uz njega i naredne sezone.

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Italijanski teniser Janik Siner odlučio je da završi saradnju sa Darenom Kejhilom, poznatim trenerom koji ga neće voditi od 2027. godine. Siner i Kejhil bili su dobitna kombinacija prethodnih pet godina, ostao je Australijanac uz njega i poslije doping-afere, dok mu je, poslije ubjeđivanja da nastave saradnju i naredne godine, ipak rekao "ne".

"Daren Kejhil je bio izuzetno važan dio mog puta", napisao je Janik Siner u svom oproštajnom pismu od Kejhila: "Zajedno sa Vanocijem i cijelim timom ostvarili smo stvari o kojima sam sanjao dok sam odrastao. Osvajanje pet grend slem titula i dolazak do prvog mjesta na svijetu zajedno uspjesi su koje ću zauvijek pamtiti, ali mi podjednako mnogo znači i odnos koji smo izgradili tokom tog puta."

Zašto je Kejhil napustio Sinera?

Kratko i jasno - umorio se. Već dvije godine najavljuje odlazak iz tenisa i Siner je uspijevao da ga ubijedi da nastave saradnju, da bi ovoga puta zapravo ipak došlo do rastanka.

"Želim da zahvalim Darenu na vjeri u mene, iskrenosti i posvećenosti. Pomogao mi je da napredujem i kao igrač i kao osoba, a njegova podrška ostaće uz mene tokom cijele karijere. U proteklih pet godina doživjeli smo mnogo posebnih trenutaka i, iako se naša saradnja završava, naše prijateljstvo će se nastaviti", rekao je Kejhil.

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Tokom njihove saradnje, Siner je osvojio pet grend slem titula i dva trofeja na Završnom mastersu, a kompletirao je i takozvani "karijerni zlatni masters", osvojivši svih devet turnira iz serije ATP 1000, kao najmlađi u istoriji. U junu 2024. prvi put je stigao i do prvog mjesta na ATP listi. Ovi uspjesi predstavljaju rezultat višegodišnje posvećenosti, neprekidnog napretka i zajedničke vjere u ono što mogu da ostvare.

"Rad sa Janikom bio je posebna čast i privilegija. On je nevjerovatan mladić i skroman, posvećen šampion na kojeg smo svi izuzetno ponosni. Povjerenje, iskrenost i vjera funkcionišu samo kada postoje sa obje strane, a to je Janikova najveća snaga kao sportiste. Upravo zbog toga je treniranje nekoga poput njega tako nezaboravno iskustvo. Želim da zahvalim Janiku, cijelom timu i navijačima na tome što su me prihvatili u divnu italijansku porodicu. Želim im samo nastavak uspjeha u godinama koje dolaze", zaključio je on.

Ko će biti novi Sinerov trener?

Magnus Norman, švedski trener i nekadašnji drugi teniser svijeta, pridružiće se Sinerovom stručnom štabu početkom sljedećeg mjeseca i radiće zajedno sa Simoneom Vanocijem. Zasad nema najava da će još neko biti priključen, a definitivno to neće biti Huan Karlos Ferero koji je raskinuo sa Alkarazom i ide kod Šeltona.