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Ludnica u u Italiji zbog Antonelija! Cijela država slavi uspjeh 20-godišnjaka, oglasio se i Siner

Ludnica u u Italiji zbog Antonelija! Cijela država slavi uspjeh 20-godišnjaka, oglasio se i Siner

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Italija se danas probudila slaveći svog prvog šampiona Formule 1 u posljednje 73 godine - Kimija Antonelija.

Italija slavi titulu Kimija Antonelija Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kimi Antoneli, vozač Mercedesa, juče je postao najmlađi šampion u istoriji Formule 1, kada je zauzeo treće mjesto na Velikoj nagradi Meksika i tako obezbijedio titulu četiri trke prije kraja sezone.

I uopšte nije važno što ovaj 20-godišnjak ne vozi za Ferari, najveći trkački brend u zemlji.

Gotovo sve italijanske novine imale su fotografiju Antonelija na naslovnoj strani. Neke su izabrale sliku na kojoj ga na ramenima nose bivši šampioni Luis Hamilton i Maks Ferstapen, dok su druge jednostavno stavile samo Antonelija sa italijanskom zastavom.

"Italija je plakala, smijala se, plakala zajedno sa njim", objavio je list Republika, osvrćući se na trenutke kada je Antoneli plačući prošao kroz cilj, zatim slavio titulu, a potom ponovo zaplakao na pobjedničkom postolju.

Svi su istakli činjenicu da je Antoneli prvi Italijan koji je osvojio titulu još od Alberta Askarija 1953. godine.

Italijanski šampioni iz drugih sportova požurili su da čestitaju Antoneliju.

"Mamma mia, Kimi, šta si uspio da uradiš. Čestitam na tvojoj prvoj tituli svjetskog prvaka... Donio si kući nešto nevjerovatno. I znaj da je cijela Italija ponosna na tebe", rekao je italijanski teniser Janik Siner u video-poruci.

I legendarni motociklista Valentino Rosi je istakao da su svi ponosni na njega, dok je olimpijska šampionka u plivanju Federika Pelegrini dodala da je "ispisao veoma važnu stranicu u istoriji italijanskog sporta".

Italijanska premijerka Đorđa Meloni takođe je brzo uputila čestitke, objavivši poruku na društvenim mrežama nekoliko trenutaka nakon što je Antoneli prešao ciljnu liniju.

"Kimi Antoneli je svjetski šampion. Sa samo 20 godina postigao je izuzetan uspjeh, postavši najmlađi svjetski šampion u istoriji Formule 1. Uspjeh koji vraća italijanskog vozača na krov svijeta, nagrađujući talenat, posvećenost, odlučnost i predanost. To je veliki izvor ponosa za našu naciju", navela je ona.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Gradonačelnik Antonelijevog rodnog grada Bolonje najavio je da će mladiću biti dodijeljen "Zlatni Neptun", što je najviše gradsko priznanje.

Više od 200 ljudi gledalo je trku na velikom platnu u bioskopu blizu mjesta gdje je Antoneli odrastao, dok su se prijatelji i navijači okupili u jednom lokalu u San Marinu, gdje Italijan trenutno živi, kako bi ga bodrili. "Pruža mi ogromnu radost to što sam ga gledao kako odrasta. Još od malih nogu mi je govorio da želi da stigne do ovog trenutka i uspio je da ispuni taj veliki san", rekao je Edoardo Kristoni, Antonelijev prijatelj.

Antonelijevi prijatelji opisali su ga kao "mirnog, sasvim običnog momka", a ljubitelji Formule 1 smatraju da ga upravo to čini još posebnijim.

Da bi se istaklo koliko je Antoneli "normalan", list "Gazeta delo Sport" je, odmah ispod još većeg naslova koji ga proglašava legendarnim, objavila naslov sa citatom njegove majke Veronike: "On i dalje svakog mjeseca dobija džeparac."

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Tagovi

Kimi Antoneli Formula 1 Janik Siner

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