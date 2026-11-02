Kimi Antoneli je najmlađi šampion Formule 1 u istoriji: "Ovo je tek početak"

Andrea Kimi Antoneli postao je najmlađi šampion Formule 1, završivši trku u Meksiko Sitiju na trećem mjestu.

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Mladi italijanski as Andrea Kimi Antoneli (20) ostvario je istorijski uspjeh, postavši najmlađi šampion Formule 1. Bilo je potrebno da bude bar deveti u Meksiko Sitiju, a završio je na trećem mjestu, iza pobjednika trke Maksa Ferstapena iz Red Bula i Luisa Hamiltona iz Ferarija. Sa takvim asovima i šampionima je stao na podijum i primio titulu za šampiona već u svojoj drugoj sezoni u "najbržem cirkusu".

Do njega je najmlađi šampion bio Sebastijan Fetel sa 23 godine, a Antoneli je ovog avgusta napunio tek 20! Toliku je senzaciju napravio Italijan ove sezone i teško će se ikad ponoviti podvig poput ovog. Samo jednom je sezone okončao trku a da to nije bilo na podijumu.

Vozač iz Bolonje zauvijek će pamtiti kada su mu kroz slušalice u Meksiku vikali "Šampion si svijeta". Plakao je tako glasno da se čulo i u prenosu. Mercedesovi šampioni prije Antonijelija bili su Huan Manuel Fanđo, Luis Hamilton i Niko Rozberg. Sada je i njegovo ime u tom društvu besmrtnih. A tek mu je 20.

Kimi počistio konkurenciju

Antoneli je osvojio titulu četiri trke prije kraja, jer će se voziti i u Sao Paulu 8. novembra, Las Vegasu 21. novembra, Kataru 29. novembra i u Abu Dabiju, 6. decembra.

U generalnom plasmanu, Kimi Antoneli je prvoplasirani sa 365 bodova ispred svog klupskog kolege iz Mercedesa, Džordža Rasela, koji ima 242 poena. Trećeplasirani je Luis Hamilton iz Ferarija sa 241 bodom, četvrtoplasirani Maks Ferstapen iz Red Bula sa 236, a na petom mestu je Šarl Lekler iz Ferarija sa 233.

"Ovo je dan koji ću pamtiti zauvijek. Hvala od srca mom timu, mojoj porodici, mojim prijateljima i svima vama koji podržavate mene i ovaj sport. Toliko sam zahvalan i hvala vam još jednom. Sve ovo polako počinje da postane stvarnost i uživaću u svakom trenutku."

Kada je počeo da vjeruje da može da osvoji šampionat?

"Vrlo rano. Imali smo tako dobar bolid, bili smo veoma dosljedni i imali smo sjajne nastupe. Mislio sam da ove godine možemo imati šansu i prilično sam srećan što smo uspjeli da je iskoristimo i osvojimo titulu".

"Ovo je tek početak"

Prekidao je usred slavlja nekoliko puta intervju Antoneli.

"Moram da se opustim i proslavim uz galamu, zar ne? Slaviću glasno sa porodicom, prijateljima i timom i samo ćemo uživati u svemu do kraja, jer je ovo veoma poseban trenutak. Trenutak koji ćemo pamtiti zauvijek":

Kimi Antonelli je osigurao titulu sa devet pobjeda i 16 podijuma ove sezone, pri čemu je pet tih pobjeda ostvario uzastopno, od Kine do Monaka, na početku takmičenja.

Skaj Sport pitao je Italijana da li može da postane višestruki svjetski šampion, baš kao Maks Ferstapen i Luis Hamilton.

"Ovo je tek početak", kaže Antoneli. "Ova pobjeda će označiti samo početak, novu tačku na kojoj ćemo graditi uspjeh, nastaviti da se usavršavamo i težiti ka osvajanju novih šampionata", dodao je on.

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Pogledajte 00:13 Kimi Antoneli, Formula 1 Izvor: X Izvor: X

(MONDO)