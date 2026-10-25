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Kimi Antoneli pobijedio u SAD, ali mu je za dlaku izmakla titula u Formuli 1

Kimi Antoneli pobijedio u SAD, ali mu je za dlaku izmakla titula u Formuli 1

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kimi Antoneli je došao na korak, mogao je da vidi pehar za najbržeg na svijetu. Ipak Luis Hamilton i Džordž Rasel su se održali za dlaku.

kimi antoneli pobijedio ali nije jos svjetski sampion Izvor: Rudy Carezzevoli / Getty images / Profimedia

Andrea Kimi Antoneli je pobijedio, ali nije šampion. Sjajni Italijan je u Ostinu na Velikoj nagradi Sjedinjenih Američkih Država pobijedio, ali kako je Luis Hamilton bio četvrti, a Džordž Rasel osmi, ostao je na korak od titule.

Bilo je potrebno Antoneliju da Hamilton bude peti, a Rasel deveti da bi on osigurao titulu prvaka, ali moraže da sačeka makar još jednu trku za to. Za dlaku je ostao bez trona.

Svakako će postati najmlađi prvak Formule 1 ikada, a sada je na podijumu ispod njega bio Šarl Lekler, a na trećem mjestu Maks Ferstapen. Nakon Luisa Hamiltona vidjeli smo Landa Norisa, a onda Isaka Hađara i Oskara Pjastrija. Džordž Rasel je uspio da prestigne Losona i ostane makar matematički u trci, a Pjer Gasli je bio deseti.

Do kraja sezone imamo trke u Meksiko Sitiju 1. novembra, zatim Sao Paulu 8, novembra, Las Vegasu 21. novembra, u Kataru 29. novembra i Abu Dabiju 6. decembra. Pitanje je samo momenata kada će Kimi uzeti svoju titulu.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

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01:29
F1, A1
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

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Tagovi

Kimi Antoneli Formula 1

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