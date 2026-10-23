logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lekler za dlaku ispred Ferstapena: Prvi trening u Ostinu i već spektakl

Lekler za dlaku ispred Ferstapena: Prvi trening u Ostinu i već spektakl

Izvor mondo.rs
0

Na prvom slobodnom treningu u Ostinu, Lekler je bio brži od Ferstapena za 84 hiljaditinke. Ferari pokazuje snagu pred Veliku nagradu SAD.

Lekler najbrži na prvom trening VN SAD Izvor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Šarl Lekler je postavio najbolje vrijeme na prvom slobodnom treningu pred Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Ostinu. Vozač Ferarija zaustavio je štopericu na 1:36,052 i završio sesiju sa minimalnom prednošću u odnosu na Maksa Ferstapena, koji je bio sporiji za svega 84 hiljaditinke. Treće mesto zauzeo je Lando Noris sa zaostatkom od 245 hiljaditinki.

Lekler je tako na najbolji način započeo trkački vikend u Teksasu, gdje je Ferari stigao sa unapređenjima na podu i difuzoru. Prvi pokazatelji na stazi bili su ohrabrujući za italijanski tim, pošto su i Lekler i Luis Hamilton djelovali konkurentno na srednje tvrdim gumama.

Ferstapen je kasnije, koristeći meke pneumatike, uspio nakratko da izbije na prvo mjesto, ali je Lekler ubrzo odgovorio i vratio se na vrh. Tako je vozač Ferarija postavio najbolje vrijeme prve trening-sesije.

Iza vodeće trojice našli su se vozači Mercedesa. Džordž Rasel zauzeo je četvrtu poziciju, dok je Kimi Antoneli završio kao peti. Hamilton je bio šesti, a među deset najboljih našli su se još Oskar Pjastri, Gabrijel Bortoleto, Arvid Lindblad i Lijam Loson.

Prilika za Antonelija

Antoneli ovog vikenda ima priliku da napravi veliki korak ka tituli svjetskog šampiona. Za osvajanje prvenstva potreban mu je trijumf, uz Raselov plasman na deveto mjesto ili niže i Hamiltonov rezultat van prve četvorke.

Kvalifikacije su na rasporedu u subotu u 23 časa, dok će nedeljna trka početi u 21 čas, nakon prelaska na zimsko računanje vremena.

Tagovi

Formula 1

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC