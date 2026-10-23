Lekler za dlaku ispred Ferstapena: Prvi trening u Ostinu i već spektakl

Na prvom slobodnom treningu u Ostinu, Lekler je bio brži od Ferstapena za 84 hiljaditinke. Ferari pokazuje snagu pred Veliku nagradu SAD.

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Šarl Lekler je postavio najbolje vrijeme na prvom slobodnom treningu pred Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Ostinu. Vozač Ferarija zaustavio je štopericu na 1:36,052 i završio sesiju sa minimalnom prednošću u odnosu na Maksa Ferstapena, koji je bio sporiji za svega 84 hiljaditinke. Treće mesto zauzeo je Lando Noris sa zaostatkom od 245 hiljaditinki.

Lekler je tako na najbolji način započeo trkački vikend u Teksasu, gdje je Ferari stigao sa unapređenjima na podu i difuzoru. Prvi pokazatelji na stazi bili su ohrabrujući za italijanski tim, pošto su i Lekler i Luis Hamilton djelovali konkurentno na srednje tvrdim gumama.

Ferstapen je kasnije, koristeći meke pneumatike, uspio nakratko da izbije na prvo mjesto, ali je Lekler ubrzo odgovorio i vratio se na vrh. Tako je vozač Ferarija postavio najbolje vrijeme prve trening-sesije.

Iza vodeće trojice našli su se vozači Mercedesa. Džordž Rasel zauzeo je četvrtu poziciju, dok je Kimi Antoneli završio kao peti. Hamilton je bio šesti, a među deset najboljih našli su se još Oskar Pjastri, Gabrijel Bortoleto, Arvid Lindblad i Lijam Loson.

Prilika za Antonelija

Antoneli ovog vikenda ima priliku da napravi veliki korak ka tituli svjetskog šampiona. Za osvajanje prvenstva potreban mu je trijumf, uz Raselov plasman na deveto mjesto ili niže i Hamiltonov rezultat van prve četvorke.

Kvalifikacije su na rasporedu u subotu u 23 časa, dok će nedeljna trka početi u 21 čas, nakon prelaska na zimsko računanje vremena.