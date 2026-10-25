Kimi Antoneli pred istorijskom titulom Formule 1: Kreće prvi u Americi, pod tri uslova postaće šampion

Kimi Antoneli osvojio je pol-poziciju za Veliku nagradu SAD, a pobjedom u nedjelju može postati najmlađi šampion Formule 1 u istoriji.

Izvor: Ranjith Kumar/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

​Italijanski as iz Mercedesa Kimi Antoneli bio je najbrži na kvalifikacijama na stazi u Ostinu, ostavivši iza sebe dvojac Red Bula i Ferarija. Antoneliju je ovo prva pol-pozicija još od jula i trke u Belgiji (Spa), čime je sebi obezbijedio najbolju moguću poziciju uoči okršaja u Teksasu.

​Pobjedom u Ostinu, Antoneli bi mogao da postane najmlađi šampion u istoriji Formule 1 i prvi Italijan sa titulom još od Alberta Askarija i 1953. godine, posle pune 73 godine.

3 uslova da Antoneli postane šampion

Kalkulacija koja mu donosi titulu već ovog vikenda je prilično zahtjevna: Antoneli mora da pobijedi, uz uslov da Džordž Rasel ne završi na boljoj poziciji od 9. mjesta, a Luis Hamilton da ne pređe 5. poziciju. U suprotnom, odluka o šampionu biće odložena za narednu nedjelju i trku u Meksiku.

Važno je reći da je Hamilton već na "željenoj" poziciji jer je poslije kvalifikacija petoplasirani, a Rasel će početi kao šeti, ispred Meklarenovih vozača Oskara Pjastrija i Landa Norisa.

Pored Italijana iz prvog startnog reda krenuće zvanični šampion Maks Ferstapen, dok je treće vrijeme ostvario Isak Ađar u drugom bolidu Red Bula. Šarl Lekler je četvrti ispred petoplasiranog timskog kolege - Luisa Hamiltona.

​Ove kvalifikacije donijele su i velika razočaranja. Prva faza bila je kobna za domaći tim Kadilak - Valteri Botas i Serhio Perez spali su odmah na startu, baš kao i vozači Vilijamsa Aleks Albon i Karlos Sajnc. U drugoj fazi bez plasmana u Top 10 ostali su Oliver Birman, Fernando Alonso, Franko Kolapinto, Gabrijel Bortoleto, Niko Hulkenberg i Pjer Gasli.

Istorija mu ne ide u prilog

Tradicionalno nepredvidljiva staza u Teksasu najavljuje spektakl, jer je u poslednja četiri izdanja trke u Ostinu samo jednom vozač koji je imao pol-poziciju uspio i da pobijedi.

​Glavna trka za Veliku nagradu SAD na programu je večeras od 21:00 čas.

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