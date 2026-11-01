Vozač Formule 1 tokom vikenda izbačen iz tima: Zbog svađe iz bolida više nikad neće voziti?

Esteban Okon izbačen iz tima Has zbog sukoba oko guma tokom trke u Meksiku. Da li je ovo kraj njegove karijere u Formuli 1?

Izvor: Twitter/lequipe/printscreen

Ljubitelji Formule 1 nisu navikli da čuju za skandale kakav se tokom trkačkog vikenda u Meksiku dogodio u ekipi Has. Po informacijama sa lica mjesta, Esteban Okon je izbačen iz tima zbog sukoba oko krucijalnih odluka koje je trebalo donijeti u hodu.

Kako prenose pojedini mediji, Okon se posvađao sa svojim timom oko guma koje treba da se koriste, a nakon svađe i incidenta koji se dogodio u garaži – on je sklonjen! Šansu karijere dobija Rjo Hirakava, koji bi mogao sve do kraja sezone da vozi umjesto Okona.

Francuski vozač Esteban Okon vozio je na mekim gumama i insistirao da ostane na njima, iako mu je tim savjetovao da pređe na srednje tvrde gume. Željeli su da ih testiraju i vide kako će se ponašati na stazi tokom dužeg perioda, što Okon nije želio da im priredi – bio je tvrdoglav i ušao u raspravu sa kompletnom ekipom.

Kada se testiranje završilo, Esteban Okon je sa svojim "nadređenima" ušao u sukob i uživo, a navodno je sve bilo na ivici fizičkog obračuna. Nakon toga je Has donio odluku da Okona skloni iz tima, a da Hirakava dobije priliku da se takmiči. Možda čak i do kraja sezone.

I prije ovog incidenta znalo se da Esteban Okon na kraju sezone napušta Has. Baš zbog toga se spekuliše da se francuski vozač neće ni vraćati u bolid. Možda je ovo i kraj njegove karijere u Formuli 1, jer za sada nije pominjano gdje bi mogao da nastavi karijeru.

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(MONDO)