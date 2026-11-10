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"Postavili smo nerealne ciljeve": Siner konačno progovorio o povredi, i dalje je sve neizvjesno

"Postavili smo nerealne ciljeve": Siner konačno progovorio o povredi, i dalje je sve neizvjesno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Italijan Janik Siner se nada da će igrati na Australijan openu, kao i nekom od manjih pripremnih turnira u novoj sezoni.

Janik Siner progovorio o povredi Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner završio je sezonu kao drugi na ATP listi, nakon što je propustio veliki dio sezone zbog povrede desnog koljena. Nije igrao još od finala Vimbldona gdje je slavio protiv Aleksandra Zvereva, a nekoliko mjeseci kasnije konačno je progovorio o svojoj zdravstvenoj situaciji. Priznao je da su on i njegov tim postavili nemoguće ciljeve prilikom rehabilitacije, te da je morao da završi sezonu ranije.

Ono što je unosilo dodatnu pometnju je to što od Sinerovog tima i njega samog nismo mogli da čujemo konkretne informacije o povredi, oporavku i potencijalnom povratku. Plan je da se vrati na Australijan openu 2027. godine, ali to je i dalje neizvjesno.

Govoreći u utorak na konferenciji za novinare povodom događaja "Budi kao Siner" u Milanu, Siner je iznio najnovije informacije o svom stanju i istakao da je glavni cilj povratak na Australijan openu.

"Cilj je odlazak u Australiju. Nadam se da ću uspjeti da odem tamo, a možda i da prije toga odigram nekoliko turnira", rekao je drugi teniser svijeta i nastavio:

"Trenutno moram da poštujem protokole, bez ikakvog žurenja. Imam veliko povjerenje u taj proces i radim na ostvarenju tog cilja. U početku smo imali na umu nerealan cilj za moj povratak, pa smo odabrali drugačiji pristup. Ja sam teniser, a ne ljekar, tako da mi ne preostaje ništa drugo osim da im vjerujem. Nedostaje mi tenis. Ipak, u ovom trenutku je ključno da vodim računa o svom tijelu, jer želim da nastavim da igram još 10 do 15 godina", rekao je i zaključio:

Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia

"Dobro sam. Radimo sve što možemo, pa čak i više od toga kako bih se što prije vratio na teren. Imam sjajan tim sa mnogo stručnjaka koji mi pomažu da se vratim još jači."

Vidjećemo da li će se Siner pojaviti na egzibicionom turniru "Slem šest kraljeva" koji je pomjeren za decembar, a na njemu ćemo gledati i srpskog asa Novaka Đokovića.

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Janik Siner Tenis

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