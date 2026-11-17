Aleksandrovčani su večeras uknjižili drugi poraz u Vinlajn basket kupu.

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Košarkaši Igokee m:tel uknjižili su večeras drugi poraz u okviru Vinlajn basket kupa, u kojem još učestvuju FMP i šest timova iz Rusije.

Izabranici Nenada Stefanovića su u Moskvi odmjerili snage sa ekipom CSKA, koja je pokazala da je u ovom trenutku prejaka za "igose", upisavši pobjedu rezultatom 77:73.

Igokeam:tel je u prvih pet minuta druge četvrtine uspjela da nadoknadi 13 poena zaostatka (25:12) sa početka tog kvartala i prišla na samo minus dva (28:26). Imala je Igokea m:tel potom napad za izjednačenje, ali nakon što ga nije iskoristila stigla je žestoka kazna...

Uslijedilo je pet odličnih minuta Moskovljana koji su do kraja poluvremena ponovo odmakli na dvocifreni razliku. Tako se u drugih 20 minuta ušlo pri rezultatu 42:31, da bi do ulaska u posljednju četvrtinu ekipa CSKA uspjela da uveća kapital za još pet poena (61:45).

Ipak, zaostatak od čak 16 koraka nije demoralisao goste, koji su na odličan način otvorili kvartal odluke. Napravili su seriju 9:0 za 61:54 na semaforu, pa je strateg CSKA Andreas Pistiolis morao da reaguje minutom odmora.

Imala je Igokea m:tel nakon toga u par navrata minus od samo tri poena, ali su domaći mini-serijom u posljednja dva minuta slomili otpor "žilavih" gostiju. Upisali su tako prvu pobjedu nakon što su u svom prvom meču u ovom takmičenju doživjeli poraz od Parme (86:62).

Do kraja takmičenja u grupnoj fazi Vinlajn basket kupa Igokea m:tel će gostovati Parmi u Permu (15. decembar) te dočekati CSKA (30. januar) i Zenit (7. mart).

Kad je riječ o obavezama Aleksandrovčana nakon gostovanja u glavnom gradu Rusije, slijede dva uzastopna meča u ABA ligi. Za tri dana će biti gosti u Železniku ekipi FMP-a, a potom zbog reprezentativnih utakmica neće na parket sve do 4. decembra, kada u Laktaše dolazi Cibona.

CSKA: Klivlend 5, Ružencev 7, Trimbl 14, Žan-Šarl 14, M'baje 10, Ver 11, Karpenko, Gankevič 3, Uhov 6, Čadov, Antonov 3, Kurbanov 4. Trener: Andreas Pistiolis.

IGOKEA m:tel: Stefanović 9, Armotreding 10, Lazić, Pen 13, Kovačević, Paunović 7, Delalić 7, Antunović 5, Topolović 13, Milosavljević 2, Vujičić, Manojlović 7. Trener: Nenad Stefanović.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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