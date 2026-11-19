Legendarni teniser Džimi Konors otkrio je da ima rak i da se bori sa opakom bolešću.

Izvor: Libra Films / Christophel Collection / Profimedia

Legendarni američki teniser Džimi Konors (74) potvrdio je užasnu vijest. Ima rak i već je započeo sa terapijama kako bi uradio sve što je u njegovoj moći da pobijedi ovu opaku bolest. Rekorder i čovjek sa 109 titula, najviše u istoriji, pokušaće da dođe do još jedne velike pobjede kao što je to mnogo puta u životu radio.

"Oporavak je počeo. Prošlo je šest nedjelja. Imam rak u uhu. Koristite kremu za sunčanje. Učinite sebi uslugu i nemojte ovo da radite. Ide u pravom smjeru, čeka me još jedna operacija uskoro", rekao je Konors u podkastu koji drži sa svojim sinom.

Konors je član "Kuće slavnih", osvojio je osam grend slem titula, jedino nikada nije uspio da podigne pehar na Rolan Garosu, igrao je četiri polufinala tamo. Na US openu je pet puta podizao pehar.

Ima dvije titule u dublu, na Vimbldonu i US openu, dok je radio i kao trener Endija Rodika i Marije Šarapove.

Konors uvijek branio Đokovića

Džimi Konors je od samog početka bio jedan od legendarnih asova koji je na strani Đokovića. Nije dozvolio nikakvu vrstu omalovažavanja i često ga je branio.

"Možete da pričate šta god hoćete o Đokoviću, ali to nije igrač kog shvatam zdravo za gotovo. Svi misle da je gotov zato što ima 39 godina. Nikada ne smijete da otpišete igrača kao što je on. Ima još malo vremena, kraj karijere se bliži i to je jasno. Međutim, morate da razumijete da Novak putuje širom svijeta, provodi vrijeme daleko od porodice, to radi zato što je fokusiran i što mu se igra", rekao je Konors.