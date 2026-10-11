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Konors: "Otpisuju Đokovića jer ima 39 godina, kao da ne razumiju šta Novak radi"

Konors: "Otpisuju Đokovića jer ima 39 godina, kao da ne razumiju šta Novak radi"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Džimi Konors ponovo je stao u odbranu Novaka Đokovića i objasnio cijelom svijetu da pravi veliku grešku kada ga otpisuje.

Džimi Konors o Novaku Đokoviću Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković je u Pekingu osvojio 102. titulu u karijeri i tako se približio legendarnom Džimiju Konorsu koji ima 109, između njih je Rodžer Federer sa 103. Upravo je čovjek koji ima najviše trofeja opet stao u odbranu srpskog tenisera.

"Možete da pričate šta god hoćete o Đokoviću, ali to nije igrač kog shvatam zdravo za gotovo. Svi misle da je gotov zato što ima 39 godina. Nikada ne smijete da otpišete igrača kao što je on", počeo je Konors.

Objasnio je detaljno i zbog čega smatra da ljudi pretjeruju kada otpisuju Đokovića, kao da ne shvataju...

"Dolazite do stadijuma gdje je svaki gem najvažniji. Posebno, za njega, zar ne? Ima još malo vremena, kraj karijere se bliži i to je jasno. Međutim, morate da razumijete da Novak putuje širom svijeta, provodi vrijeme daleko od porodice, to radi zato što je fokusiran i što mu se igra."

"Previše pričamo o mlađima"

Nada se da će srpski teniser uspjeti da izbori plasman na Završni masters u Torinu.

"Hajde da vidimo šta će da se desi. Siner se povukao, to mu otvara put ka Završnom mastersu. Pričamo previše o mlađim igračima, hajde malo da pričamo i o veteranima", zaključio je Konors.

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Tagovi

Novak Đoković Džimi Konors Tenis

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