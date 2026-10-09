Hubert Hurkač: "Sedam godina nisam pobijedio Novaka Đokovića, jasno mi je što sad jesam"

Prvi put u karijeri Hubert Hurkač pobijedio je Novaka Đokovića u međusobnom duelu, a kako se može vidjeti iz njegove izjave - nije iznenađen jer je Srbin bio umoran poslije titule u Pekingu.

Izvor: YouTube/Rolex Shanghai Masters/Screenshot

Poljski teniser Hubert Hurkač pobijedio je Novaka Đokovića u drugom kolu mastersa u Šangaju (6:4, 6:3) za samo 90 minuta, samo tri dana pošto je Nole osvojio titulu u Pekingu gdje je djelovao superiorno. Ipak, umor se osjetio danas, zbog čega se ni Hurkač nije previše radovao pobjedi, svjestan toga da je njegov protivnik bio potpuno "iscijeđen" što je i najavio pred duel.

"Igram protiv Novaka već nekih sedam godina i do sada nisam imao uspjeha, ali on predstavlja ogroman izazov i veliki je šampion. Toliko godina je na Turu, u samom vrhu, a upravo je osvojio turnir u Pekingu. Veoma je teško igrati protiv njega, ali mi je istovremeno i zadovoljstvo da dijelim teren s njim. Igrati protiv takve legende ovog sporta zaista je posebno iskustvo i veliko uživanje. Uz to, na takvim mečevima testirate i sebe i vidite na kom ste nivou", rekao je Hurkač u prvom obraćaju poslije prve pobjeda nad Đokovićem u devetom duelu.

"Bio je to zahtjevan meč, a sa Novakom je uvijek velika borba. Zadovoljan sam kako sam igrao i kako sam agresivno servirao u važnim trenucima", rekao je Hurkač poslije najveće svoje pobjede u Šangaju: "Đoković je očigledno imao nekih određenih problema. Očigledno je prije toga takođe imao sjajnu nedjelju u Pekingu, gdje je osvojio titulu, tako da nije lako oporaviti se za samo nekoliko dana".

I sam Hurkač je inače imao problema u Pekingu, gdje je predao polufinale protiv De Minora, ali je priznao da je uradio sve što je bilo potrebno kako bi se oporavio za meč sa Đoković.

Pogledajte 01:16 Novak Đoković reakcija na poraz od Hurkača Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

Inače, ovo je prva pobjeda Huberta Hurkača u devet mečeva protiv Novaka Đokovića. Prethodnih osam je izgubio, ali sada je isto tako ušao u posebno društvo. Jedan je od četvorice tenisera koji su pobjeđivali "veliku trojku" na njihovim najjačim podlogama (Nadal šljaka, Federer trava i Đoković beton). Uz njega, to su uradili još samo Marej, Tim i Zverev.

Hurkač nije znao ni s kim igra

Poljak se nije previše "investirao" u to kako izgleda njegov žrijeb, tako da poslije pobjede nad Đokovićem nije ni znao ko mu je naredni protivnik. U pitanju je vjerovatno Lorenco Muzeti, ako pobedi Džou Jija, što mu je saopšteno poslije meča.

"Biće to veliki izazov. Uvijek je teško. Još ne znamo ko će pobijediti. Veoma uživam ovdje. Odigrao sam mnogo mečeva i lijepo se provodim. Kao teniser, mnogo putuješ, pa se navikneš da uživaš u različitim mjestima. Da, zaista mi je lijepo ovdje", rekao je Hurkač koji je prije Šangaja igrao u Pekingu i Čengduu.

Što se tiče Đokovića, pred njim su najmanje još dva turnira ove sezone, ali i jedan veliki cilj koji mu "izmiče" zbog loših rezultata - moraće da ostvari ozbiljan rezultat u Parizu da bi došao do Završnog turnira u Torinu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:50 Novak Đoković u razgovoru sa sudijom na meču protiv Hurkača Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)