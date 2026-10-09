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Ovo može samo Novak Đoković: Reakcija poslije teškog poraza pokazuje zašto je najveći

Ovo može samo Novak Đoković: Reakcija poslije teškog poraza pokazuje zašto je najveći

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković nije se radovao osvajanju titule u Pekingu zbog toga što je njegov protivnik bio povrijeđen, dok je poslije poraza od Huberta Hurkača prišao i čestitao s osmijehom na licu iako je ozbiljno bio namučen uslovima u Šangaju.

Reakcija Đokovića poslije ispadanja u Šangaju Izvor: Screenshot/Arena tenis

Srpski teniser Novak Đoković prije tri dana igrao je savršeno u Pekingu, djelovao je nezaustavljivo, ali u Šangaju sasvim druga priča. Mučio se protiv Huberta Hurkača, djelovao je prilično "mlako" i činilo se da ima fizičke probleme koje ne može da riješi ni sam, niti bilo ko iz njegovog stručnog štaba, tako da je ekspresno eliminisan u drugoj rundi. Na kraju je bilo 6:4, 6:3 za Poljaka kome je ovo prva pobjeda u karijeri protiv Đokovića, za samo 90 minuta tenisa.

Uprkos svemu, Novak Đoković je još jednom pokazao da je veliki i u porazima. Tako nije bilo nikakve frustracije, bijesa ili nečeg drugog što bi pokvarilo slavlje Huberta Hurkača. Đoković mu je s osmehom prišao na mreži i od srca mu čestitao i zaista je pravo pitanje ko bi to još učinio od njegovih kolega. Pogledajte taj trenutak:

Pogledajte

01:16
Novak Đoković reakcija na poraz od Hurkača
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

Ne viđa se često da teniseri s ovakvom učtivošću prihvataju poraze, posebno ne oni koji su - poput Novaka Đokovića - odavno naviknuti samo na pobjede, rekorde i ispisivanje istorije.

Ujedno, to je možda i najbolji dokaz zašto je Novak Đoković najveći svih vremena i niko drugi mu nije ni prići.

Đoković je očigledno razmišljao o tome da ne želi da pokvari dan Hubertu Hurkaču, kao što isto tako nije želio da se previše raduje prije tri dana kada je osvojio titulu protiv Aleksa de Minora u Pekingu. Tada je, takođe mislio na osjećanja svog rivala koji je predao zbog povrede, tako da je Đoković tada propustio šansu da se raduje iako mu je to prva titula u 2026. godini.


"Jedan je od najčudnijih osjećaja u karijeri, jer nisam uspio da završim mečeve ni u polufinalu, ni u finalu. Pomalo čudan osjećaj, htio bih da slavim, jer sam odigrao jednu od najboljih nedjelja u posljednjih nekoliko godina. A istovremeno, De Minor se povukao na početku drugog seta, pa ne bi bilo ispravno, niti fer prema njemu da skačem od sreće i da budem radostan...", rekao je Đoković u intervjuu poslije meča u Pekingu i objasnio zašto kod njega nije bilo ni osmijeha.

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Tagovi

Novak Đoković Masters Šangaj Tenis Hubert Hurkač

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