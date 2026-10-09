Đokovićev najgori rezultat na prestižnom Mastersu u Kini.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković poražen je u 2. kolu Mastersa u Šangaju, pošto je od njega bio bolji Poljak Hubert Hurkač sa 6:4, 6:3.

Srpski as nije uspio da nastavi u dobrom ritmu poslije osvajanje rekordne sedme titule u Pekingu, što ga je očigledno koštalo mnogo energije. Od samog starta meča se mučio na servisu, nisu ga slušale noge, udarci nisu bili dovoljno konkretni, a Hurkač je samo iskoristio svoje šanse...

Ovo je prva pobjeda Hurkača u karijeri protiv Novaka i neočekivano lako je izašao na kraj sa četvorostrukim šampionom Šangaja. Bila su mu dovoljna samo dva brejka da nadigra najboljeg svih vremena.

Prvi je napravio u finišu prvog seta, drugi na startu drugog i trasirao put ka trećem kolu u Šangaju. Đokoviću je ovo prvi put u karijeri da je ispao u drugoj rundi u Šangaju, a oborio je brojne rekode i najuspješniji je igrač ovog turnira sa 43 pobjede.

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