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Ni traga od Novaka iz Pekinga: Đoković ispao na startu Mastersa u Šangaju! 1

Đokovićev najgori rezultat na prestižnom Mastersu u Kini.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković poražen je u 2. kolu Mastersa u Šangaju, pošto je od njega bio bolji Poljak Hubert Hurkač sa 6:4, 6:3.

Srpski as nije uspio da nastavi u dobrom ritmu poslije osvajanje rekordne sedme titule u Pekingu, što ga je očigledno koštalo mnogo energije. Od samog starta meča se mučio na servisu, nisu ga slušale noge, udarci nisu bili dovoljno konkretni, a Hurkač je samo iskoristio svoje šanse...

Ovo je prva pobjeda Hurkača u karijeri protiv Novaka i neočekivano lako je izašao na kraj sa četvorostrukim šampionom Šangaja. Bila su mu dovoljna samo dva brejka da nadigra najboljeg svih vremena.

Prvi je napravio u finišu prvog seta, drugi na startu drugog i trasirao put ka trećem kolu u Šangaju. Đokoviću je ovo prvi put u karijeri da je ispao u drugoj rundi u Šangaju, a oborio je brojne rekode i najuspješniji je igrač ovog turnira sa 43 pobjede.

Tok meča pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
13:38

3:6 Pobjeda Huberta Hurkača!

Kraj, poraz Novaka u drugom kolu Šangaja!

13:37

3:5 Hurkač servira za pobjedu!

Đoković uspijeva da smanji, ali Hurkač servira za pobjedu!

13:33

2:5 Novak bez šanse

Hurkač je prepustio samo jedan poen Đokoviću i hita ka pobjedi!

13:31

2:4 Umalo novi brejk

Đoković je spasio dvije brejk lopte, ali njegov govor tijela ne obećava. Izgleda kao da jedva čeka da se meč završi...

13:25

1:4 Potvrda brejka

Sa nulom Hurkač potvrđuje brejk. Đoković je na ivici poraza.

13:23

1:3 Brejk Hurkača!

Poljak pravi brejk u drugom setu. Đoković je rivalu poklonio gem duplom servis greškom! Novakov govor tijela ne obećava...

13:17

1:2 Vodi Hurkač

Poljak uzvraća rutinskim gemom, Đoković je uspio da mu uzme samo jedan poen.

13:15

1:1 Ovo je trebalo Novaku

Brz gem za Đokovića, samo jedan poen je prepustio rivalu.

13:12

0:1 Hurkač siguran

Igralo se na razliku, ali Hurkač uspijeva da otkloni opasnost i povede u drugom setu.

13:06

4:6 Hurkač osvojio prvi set!

Hurkač dolazi do prve brejk lopte na Novakov servis, ali stegla mu se ruka. Međutim, uslijedila je duga razmjena, srpski as je izgubio snagu i dozvolio rivalu drugu šansu. Drugu brejk loptu Poljak koristi nakon neubjedljivog serisa srpskog asa. Evidentno je da ima problema sa disanjem i energijom, a pri odlasku na klupu je imao kratku konverzaciju sa trenerom Viktorom Troickim.

Može li Novak bolje u drugom setu?

12:58

4:5 Hurkač ne posustaje

Hurkač je na gem od prvog seta. Đoković konstantno razgovara sa svojim timom i traži savjete, nije zadovoljan svojom igrom.

12:55

4:4 Potpuni egal

Ubjedljiv gem za Đokovića koji nije zadovoljan svojom igrom. Na 40:15 je odeservirao silovit drugi servis i riješio gem u svoju korist!

12:48

3:4 Ponovo vodi Hurkač!

Imao je Đoković 30:30, ali ponovo Hurkač pronalazi dobar servis za novo vođstvo u prvom setu. Sada je srpski as pod pritiskom.

12:44

3:3 Rutinski gem

Ubjedljiv gem za Đokovića, samo jedan poen uspio je da mu uzme Hurkač. I dalje traži srpski as prepoznatljiv tenis.

12:38

2:3 Siguran Hurkač

Nastavlja Poljak sa dobrim servisima, već ima šest asova. U ovom gemu je Novaku prepustio samo jedan poen.

12:36

2:2 Izjednačenje!

Đoković ne pronalazi udarce koje želi na startu meča, ali uspijeva i ovaj gem da riješi u svoju korist. I dalje bez brejk lopte na njegov servis.

12:29

1:2 Izvukao se Hurkač

Dvije brejk lopte nije uspio da iskoristi Novak u ovom gemu, Poljak uspijeva da se izvuče dobrim servisima.

12:20

1:1 Bez brejk lopte

Odmah neprijatna situacija na Đokovićev servis. Hurkač je uzeo dva početna poena, ali uspijeva srpski as da se izvuče. Servis nije funkcionisao najbolje u uvodnom gemu, ali prošlo je bez brejk lopte.

12:14

0:1 Hurkač siguran na servisu

Duga razmjena na samom startu meča, Đoković je prvi poklekao. Uslijedila su dva dobra servisa Poljaka, ali i jedna dupla sevis greška. Novi dobar servis donio je Hurkaču prvo vođstvo u ovom duelu.

12:10

Hurkač prvi na servisu!

12:04

Igrači su na terenu

Đoković i Hurkač uskoro počinju svoj deveti međusobni duel.

11:17

Đokovićev žrijeb

1. kolo - slobodan

2. kolo - Hurkač

3. kolo - Muzeti

4. kolo - Tijafo/Fokina

četvrtfinale - Šelton/Menšik

polufinale - Zverev

finale - Alkaraz

11:17

Šta je rekao Đoković?

"Uživam da igram u Kini. To sam rekao mnogo puta - navijači i podrška su zaista bili nevjerovatni. Prošle nedjelje je to bilo zaista nešto posebno, veoma posebno, kada je riječ o podršci i ljubavi koju sam dobijao od ljudi na stadionu i van njega. Takvu energiju, koja mi je kao igraču uvijek potrebna na terenu, pokušavam da iskoristim i pružim najbolje što mogu".

11:16

Šta je rekao Hurkač?

"Biće to zanimljiv izazov. Jedan od mojih ciljeva je da odigram dobro protiv njega i pobijedim. On već ima nekoliko pobjeda... Moram dobro da serviram, igram sa osnovne linije i riterniram. Ponovo je osvojio titulu u Pekingu i uvijek je lijepo dijeliti teren sa Novakom, tako velikim šampionom", rekao je Poljak pred meč sa čovjekom kojeg nikada nije pobijedio.

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11:16

Đoković i Hurkač treći na programu

Đoković i Hurkač igraju treći meč dana na centralnom terenu, što znači da će početi od 12 časova. Program su otvorili Ben Šelton i Danijel Altmajer, a zatim su svoj duel odigrali Aleksandar Zverev i Jibing Vu. Oba favorita su rutinski zabilježila pobjede.

11:16

Dobro došli!

Zajedno ćemo pratiti meč 2. kola Mastersa u Šangaju, između najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića i Poljaka Huberta Hurkača.

Komentari 1

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