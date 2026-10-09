Đokovićev najgori rezultat na prestižnom Mastersu u Kini.
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković poražen je u 2. kolu Mastersa u Šangaju, pošto je od njega bio bolji Poljak Hubert Hurkač sa 6:4, 6:3.
Srpski as nije uspio da nastavi u dobrom ritmu poslije osvajanje rekordne sedme titule u Pekingu, što ga je očigledno koštalo mnogo energije. Od samog starta meča se mučio na servisu, nisu ga slušale noge, udarci nisu bili dovoljno konkretni, a Hurkač je samo iskoristio svoje šanse...
Ovo je prva pobjeda Hurkača u karijeri protiv Novaka i neočekivano lako je izašao na kraj sa četvorostrukim šampionom Šangaja. Bila su mu dovoljna samo dva brejka da nadigra najboljeg svih vremena.
Prvi je napravio u finišu prvog seta, drugi na startu drugog i trasirao put ka trećem kolu u Šangaju. Đokoviću je ovo prvi put u karijeri da je ispao u drugoj rundi u Šangaju, a oborio je brojne rekode i najuspješniji je igrač ovog turnira sa 43 pobjede.
Tok meča pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!
3:6 Pobjeda Huberta Hurkača!
Kraj, poraz Novaka u drugom kolu Šangaja!
3:5 Hurkač servira za pobjedu!
Đoković uspijeva da smanji, ali Hurkač servira za pobjedu!
2:5 Novak bez šanse
Hurkač je prepustio samo jedan poen Đokoviću i hita ka pobjedi!
2:4 Umalo novi brejk
Đoković je spasio dvije brejk lopte, ali njegov govor tijela ne obećava. Izgleda kao da jedva čeka da se meč završi...
1:4 Potvrda brejka
Sa nulom Hurkač potvrđuje brejk. Đoković je na ivici poraza.
1:3 Brejk Hurkača!
Poljak pravi brejk u drugom setu. Đoković je rivalu poklonio gem duplom servis greškom! Novakov govor tijela ne obećava...
Wonderful tennis in Shanghai #RolexShanghaiMasters https://t.co/wYjzBzYcBq— Tennis TV (@TennisTV)October 9, 2026
1:2 Vodi Hurkač
Poljak uzvraća rutinskim gemom, Đoković je uspio da mu uzme samo jedan poen.
1:1 Ovo je trebalo Novaku
Brz gem za Đokovića, samo jedan poen je prepustio rivalu.
0:1 Hurkač siguran
Igralo se na razliku, ali Hurkač uspijeva da otkloni opasnost i povede u drugom setu.
4:6 Hurkač osvojio prvi set!
Hurkač dolazi do prve brejk lopte na Novakov servis, ali stegla mu se ruka. Međutim, uslijedila je duga razmjena, srpski as je izgubio snagu i dozvolio rivalu drugu šansu. Drugu brejk loptu Poljak koristi nakon neubjedljivog serisa srpskog asa. Evidentno je da ima problema sa disanjem i energijom, a pri odlasku na klupu je imao kratku konverzaciju sa trenerom Viktorom Troickim.
Može li Novak bolje u drugom setu?
Hubi on the hustle @HubertHurkacz #RolexShanghaiMasters https://t.co/eObAgh7L1u— Tennis TV (@TennisTV)October 9, 2026
4:5 Hurkač ne posustaje
Hurkač je na gem od prvog seta. Đoković konstantno razgovara sa svojim timom i traži savjete, nije zadovoljan svojom igrom.
4:4 Potpuni egal
Ubjedljiv gem za Đokovića koji nije zadovoljan svojom igrom. Na 40:15 je odeservirao silovit drugi servis i riješio gem u svoju korist!
3:4 Ponovo vodi Hurkač!
Imao je Đoković 30:30, ali ponovo Hurkač pronalazi dobar servis za novo vođstvo u prvom setu. Sada je srpski as pod pritiskom.
3:3 Rutinski gem
Ubjedljiv gem za Đokovića, samo jedan poen uspio je da mu uzme Hurkač. I dalje traži srpski as prepoznatljiv tenis.
Tactical genius @DjokerNole #RolexShanghaiMasters https://t.co/De3J3TGG4a— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters)October 9, 2026
2:3 Siguran Hurkač
Nastavlja Poljak sa dobrim servisima, već ima šest asova. U ovom gemu je Novaku prepustio samo jedan poen.
2:2 Izjednačenje!
Đoković ne pronalazi udarce koje želi na startu meča, ali uspijeva i ovaj gem da riješi u svoju korist. I dalje bez brejk lopte na njegov servis.
1:2 Izvukao se Hurkač
Dvije brejk lopte nije uspio da iskoristi Novak u ovom gemu, Poljak uspijeva da se izvuče dobrim servisima.
1:1 Bez brejk lopte
Odmah neprijatna situacija na Đokovićev servis. Hurkač je uzeo dva početna poena, ali uspijeva srpski as da se izvuče. Servis nije funkcionisao najbolje u uvodnom gemu, ali prošlo je bez brejk lopte.
0:1 Hurkač siguran na servisu
Duga razmjena na samom startu meča, Đoković je prvi poklekao. Uslijedila su dva dobra servisa Poljaka, ali i jedna dupla sevis greška. Novi dobar servis donio je Hurkaču prvo vođstvo u ovom duelu.
Hurkač prvi na servisu!
Igrači su na terenu
Đoković i Hurkač uskoro počinju svoj deveti međusobni duel.
Two former champions. One blockbuster second-round clash. Hubert Hurkacz vs. Novak Djokovic @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/l4t6Tn9vSB— ATP Tour (@atptour)October 9, 2026
Đokovićev žrijeb
1. kolo - slobodan
2. kolo - Hurkač
3. kolo - Muzeti
4. kolo - Tijafo/Fokina
četvrtfinale - Šelton/Menšik
polufinale - Zverev
finale - Alkaraz
Šta je rekao Đoković?
"Uživam da igram u Kini. To sam rekao mnogo puta - navijači i podrška su zaista bili nevjerovatni. Prošle nedjelje je to bilo zaista nešto posebno, veoma posebno, kada je riječ o podršci i ljubavi koju sam dobijao od ljudi na stadionu i van njega. Takvu energiju, koja mi je kao igraču uvijek potrebna na terenu, pokušavam da iskoristim i pružim najbolje što mogu".
Fun and games with the crowd ️ #RolexShanghaiMasters https://t.co/ZfjuXyiJQj— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters)October 8, 2026
Šta je rekao Hurkač?
"Biće to zanimljiv izazov. Jedan od mojih ciljeva je da odigram dobro protiv njega i pobijedim. On već ima nekoliko pobjeda... Moram dobro da serviram, igram sa osnovne linije i riterniram. Ponovo je osvojio titulu u Pekingu i uvijek je lijepo dijeliti teren sa Novakom, tako velikim šampionom", rekao je Poljak pred meč sa čovjekom kojeg nikada nije pobijedio.
Đoković i Hurkač treći na programu
Đoković i Hurkač igraju treći meč dana na centralnom terenu, što znači da će početi od 12 časova. Program su otvorili Ben Šelton i Danijel Altmajer, a zatim su svoj duel odigrali Aleksandar Zverev i Jibing Vu. Oba favorita su rutinski zabilježila pobjede.
Dobro došli!
Zajedno ćemo pratiti meč 2. kola Mastersa u Šangaju, između najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića i Poljaka Huberta Hurkača.
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