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Šou na Novakovom treningu u Šangaju: Viktor Troicki ukrao svu slavu

Šou na Novakovom treningu u Šangaju: Viktor Troicki ukrao svu slavu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Srbije i trener Novaka Đokovića Viktor Troicki bio je jako raspoložen na današnjem treningu.

Viktor Troicki navodio navijače kako da navijaju za Novaka Đokovića Izvor: ATP Tour/Rolex Shanghai Masters/X/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković održao je konferenciju za medije pred start Mastersa u Šangaju, a potom odradio prvi trening. Očekivano, imao je veliku podršku kineskih navijača, koji su ga prije samo dva dana nosili do sedme titule u Pekingu. Sa istom energijom nastaviće srpski as i na turniru gdje je pehar podizao četiri puta u karijeri i igraće za novo ispisivanje istorije.

Đoković je trenirao punim intenzitetom, koliko to dozvoljava trenutna situacija, a posebnu konekciju sa navijačima u Šangaju ostvario je Viktor Troicki. On je dirigovao fanovima kako da bodre Novaka, što je njega nasmijalo do suza.

Đoković se na startu turnira u Šangaju sastaje sa Hubertom Hurkačem, a njihov meč je treći po redu na Centralnom terenu u petak i neće početi prije 12 časova.

Žrijeb Novaka Đokovića u Šangaju

  • 1. kolo - slobodan
  • 2. kolo - Hurkač
  • 3. kolo - Muzeti
  • 4. kolo - Tijafo/Fokina
  • četvrtfinale - Šelton/Mešnik
  • polufinale - Zverev
  • finale: Alkaraz

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Tagovi

Novak Đoković Viktor Troicki Tenis

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