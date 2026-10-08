Selektor Srbije i trener Novaka Đokovića Viktor Troicki bio je jako raspoložen na današnjem treningu.

Izvor: ATP Tour/Rolex Shanghai Masters/X/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković održao je konferenciju za medije pred start Mastersa u Šangaju, a potom odradio prvi trening. Očekivano, imao je veliku podršku kineskih navijača, koji su ga prije samo dva dana nosili do sedme titule u Pekingu. Sa istom energijom nastaviće srpski as i na turniru gdje je pehar podizao četiri puta u karijeri i igraće za novo ispisivanje istorije.

Đoković je trenirao punim intenzitetom, koliko to dozvoljava trenutna situacija, a posebnu konekciju sa navijačima u Šangaju ostvario je Viktor Troicki. On je dirigovao fanovima kako da bodre Novaka, što je njega nasmijalo do suza.

Fun and games with the crowd ️ #RolexShanghaiMasters https://t.co/ZfjuXyiJQj — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters)October 8, 2026

Đoković se na startu turnira u Šangaju sastaje sa Hubertom Hurkačem, a njihov meč je treći po redu na Centralnom terenu u petak i neće početi prije 12 časova.

Žrijeb Novaka Đokovića u Šangaju

Vidi opis Šou na Novakovom treningu u Šangaju: Viktor Troicki ukrao svu slavu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5