Selektor Srbije i trener Novaka Đokovića Viktor Troicki bio je jako raspoložen na današnjem treningu.
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković održao je konferenciju za medije pred start Mastersa u Šangaju, a potom odradio prvi trening. Očekivano, imao je veliku podršku kineskih navijača, koji su ga prije samo dva dana nosili do sedme titule u Pekingu. Sa istom energijom nastaviće srpski as i na turniru gdje je pehar podizao četiri puta u karijeri i igraće za novo ispisivanje istorije.
Đoković je trenirao punim intenzitetom, koliko to dozvoljava trenutna situacija, a posebnu konekciju sa navijačima u Šangaju ostvario je Viktor Troicki. On je dirigovao fanovima kako da bodre Novaka, što je njega nasmijalo do suza.
Fun and games with the crowd ️ #RolexShanghaiMasters https://t.co/ZfjuXyiJQj— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters)October 8, 2026
Đoković se na startu turnira u Šangaju sastaje sa Hubertom Hurkačem, a njihov meč je treći po redu na Centralnom terenu u petak i neće početi prije 12 časova.
Žrijeb Novaka Đokovića u Šangaju
Šou na Novakovom treningu u Šangaju: Viktor Troicki ukrao svu slavu
- 1. kolo - slobodan
- 2. kolo - Hurkač
- 3. kolo - Muzeti
- 4. kolo - Tijafo/Fokina
- četvrtfinale - Šelton/Mešnik
- polufinale - Zverev
- finale: Alkaraz