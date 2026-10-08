Novak Đoković: "Što se tiče Janika Sinera, nisam siguran šta je istina"

Srpski teniser Novak Đoković upitan je po dolasku u Šangaj šta misli o misterioznoj povredi Janika Sinera zbog koje je odlučio da završi sezonu. Iako mu nije jasno šta se dešava sa njim i kakva je povreda u pitanju, dao mu je savet.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković stigao je u Šangaj i počeo je da trenira za učešće na ovom mastersu gdje ga čeka vrlo izazovan žreb, međutim ne i najjači mogući - pošto je Janik Siner odustao i najavio da je za njega ova sezona završena. Ono što je za mnoge iznenađenje je da se Siner povukao nakon osvajanja Vimbldona i od tada nije odigrao niti jedan meč, dok se nijednog trenutka nije zvanično znalo šta mu je i šta je to povredio.

Postoji mnogo spekulacije, od ITB sindroma do većih problema sa kolenom, a njegova odluka iznenadila je i Đokovića koji je upitan za Italijana čim je došao u Šangaj: "Nisam se čuo sa Janikom otkako se povredio. Video sam vesti pre dva dana. Javiću mu se da vidim kako je", rekao je Đoković na konferenciji za medije i istakao šta je za njega misterija.

Đoković: Ne znam šta je istina o Sineru

"Ne znam zapravo o čemu je riječ kada je Siner u pitanju. Ako neko kaže da je koljeno, neko drugi... Nisam siguran šta je tačno i šta je istina", rekao je Novak Đoković koji je i sam imao problema s povredama i zna kako je Sineru.

"Ali kao neko ko je tokom karijere prošao kroz neke ozbiljne povrede, posebno onu zbog koje sam 2017. godine morao da pauziram šest, sedam mjeseci - bio je to lakat - znam koliko je to teško i koliko je težak povratak", dodao je Đoković koji je naglasio da je bitan i "mentalni aspekt" kada je u pitanju povratak poslije povrede.

"Naravno, fizički, ako ste spremni, onda ste spremni. To stalno procjenjujete sa svojim timom, a onda se vraćate i igrate na najvišem nivou kada dobijete zeleno svjetlo da možete da se takmičite. Ali onda dolazi mentalni aspekt. Na terenu razmišljate: 'Da li sam zaista potpuno izliječen i slobodan da napravim ovaj iskorak?'. Mislim, ako je kod njega u pitanju koljeno, očigledno je da to utiče na sve. Utiče na svaki pokret", naglasio je najveći ikada.

Đoković dao savjet Sineru

Ove sezone dugačku pauzu - od Barselone do US Opena - napravio je i Karlos Alkaraz, dok je Siner dakle od Vimbldona van terena i najmanje do Australijan opena ga nećemo vidjeti.

"Siguran sam da Siner sa svojim timom donosi mudre odluke. Bio je najbolji igrač na svijetu i dominantna sila posljednjih nekoliko godina, zajedno sa Karlosom Alkarazu. Tenisu definitivno nedostaje", rekao je Đoković i dao mu savjet da ne žuri, pošto će tako imati dužu karijeru.

"Ali istovremeno, mora da razmišlja dugoročno. Mislim da sam vidio da je i sam rekao da razmišlja dugoročno. To je pametno, jer kao neko kome su uvijek savjetovali da razmišlja dugoročno i ko je uvijek pokušavao da sagleda širu sliku, zaista podržavam takav način razmišljanja i takav stav. Važno je da sebi obezbijedite još nekoliko godina karijere, kako biste imali više prilika da ostvarite sve svoje ciljeve".

Šta je ITB sindrom?

Sindrom iliotibijalne trake (ITB) je česta povreda koljena usljed prekomernog naprezanja, posebno kod sportista. Javlja se kada iliotibijalna traka, debela traka tkiva koja se proteže duž spoljašnje strane butine od kuka do potkoljenice, postane zategnuta ili upaljena. Ovo stanje može dovesti do značajne nelagodnosti i ograničiti fizičku aktivnost, zbog čega je neophodno da pojedinci razumiju njegove uzroke, simptome i mogućnosti liječenja. Rano prepoznavanje i rješavanje ITB-a može pomoći u sprečavanju dugoročnih komplikacija.

Janik Siner i njegov tim sada moraju da rade na svemu tome kako bi spriječili dodatne komplikacije i eventualni odlazak na operaciju, tako da su mu doktori savjetovali da samo miruje nekoliko sedmica, čak iako to znači da je izgubio 20 miliona.

Šta čeka Đokovića u Šangaju?

Novak Đoković u Šangaju brani polufinale od prošle godine (400 bodova) i na startu turnira je bio slobodan, dok će u drugoj rundi za "izazivača" imati Huberta Hurkača iz Poljske.

"Sjajno je ponovo biti u Šangaju. Fenomenalna sedmica za mene u Pekingu, bez ikakve sumnje najbolja sedmica ove godine. Pokušavam da nastavim taj niz i ovde u Šangaju, da iskoristim samopouzdanje koje sam stekao i nadam se još jednom dubokom plasmanu na ovom turniru, još jednom turniru u Kini na kojem sam tokom karijere imao mnogo uspjeha", rekao je Đoković na konferenciji za medije.

Uživam da igram u Kini. To sam rekao mnogo puta - navijači i podrška su zaista bili nevjerovatni. Prošle sedmice je to bilo zaista nešto posebno, veoma posebno, kada je riječ o podršci i ljubavi koju sam dobijao od ljudi na stadionu i van njega. Takvu energiju, koja mi je kao igraču uvijek potrebna na terenu, pokušavam da iskoristim i pružim najbolje što mogu".

Kako izgleda Novakov žrijeb u Šangaju?

Vidi opis Novak Đoković: "Što se tiče Janika Sinera, nisam siguran šta je istina" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Evo kako izgleda projektovani žrijeb Novaka Đokovića koji je prošle sezone u Šangaju izgubio polufinale od Valentana Vašeroa, a inače ima četiri osvojene titule na ovom mastersu: