logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković saznao prvog rivala u Šangaju: Završio je Federeru karijeru, a omiljen među teniserima

Đoković saznao prvog rivala u Šangaju: Završio je Federeru karijeru, a omiljen među teniserima

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković saznao je da će mu prvi rival u Šangaju biti Hubert Hurkač, teniser poznat po tome što je okončao karijeru Rodžera Federera.

Novak Đoković igra protiv Hurkača u Šangaju Izvor: Poly Fei / Zuma Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković ne odmara, odmah poslije osvajanja titule u Pekingu doputovao je u Šangaj gdje ga očekuje učešće na pretposljednjem mastersu sezone - i gde brani polufinale od prošle godine. Đoković je uprkos umoru odlučio da igra u Šangaju i sada je saznao da će njegov prvi "izazivač" biti Hubert Hurkač, teniser iz Poljske.

Njih dvojica sastaće se u drugom kolu Šangaja pošto je Đoković preskočio prvu rundu kao nosilac, a Hurkač je izbacio Džejmsa Dakvorta iz Australije (6:3, 7:6) i tako zakazao duel sa najvećim svih vremena.

Ono što je zanimljivo je da su se Hurkač i Đoković zamalo sreli u finalu Pekinga. Hurkač je pak predao polufinale Aleksu de Minoru zbog povrede, međutim od nje se oporavio ekspresno i odlučio da ipak igra u Šangaju, gdje nije pokazao probleme na startu protiv Dakvorta.

Ko je Hubert Hurkač?

Poljski teniser Hubert Hurkač (29) trenutno je 34. na ATP listi, a svojevremeno je bio i u prvih deset. Osvojio je osam titula u karijeri i zaradio preko 20 miliona dolara, dok u ovoj godini nema naročito sjajan skor - dobio je 24 meča, a izgubio čak 19, pa otud i pad na ATP listi.

Inače važi za omiljenog u teniskom svijetu, uvijek nasmejanog i pozitivnog, dok mu nisu zamjerili ni što je "završio" karijeru jednog od najvećih Rodžera Federera - koga je izbacio sa Vimbldona 2021. godine i ubrzao odluku o penziji.


Protiv Novaka Đokovića je do sada odigrao osam mečeva i svih osam pripali su najvećem teniseru svih vremena. Posjlednji su inače odigrali u finalu Ženeve 2025. godine, kada je Nole osvojio svoju 101. titulu u karijeri. Bilo je 5:7, 7:6, 7:6 za Đokovića koji se izborio sa nevjerovatnim servisom Poljaka.

Kako izgleda Novakov žreb u Šangaju?

Novak Đoković dobio je vrlo komplikovan žrijeb u Šangaju gde brani 400 bodova osvojenih prošle godine, kada ga je u polufinalu zaustavio Valentan Vašero.

  • 1. kolo - slobodan
  • 2. kolo - Hurkač
  • 3. kolo - Muzeti
  • 4. kolo - Tijafo/Fokina
  • četvrtfinale - Šelton/Mešnik
  • polufinale - Zverev
  • finale: Alkaraz

Tagovi

Novak Đoković Tenis Hubert Hurkač

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC