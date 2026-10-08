Novak Đoković saznao je da će mu prvi rival u Šangaju biti Hubert Hurkač, teniser poznat po tome što je okončao karijeru Rodžera Federera.

Izvor: Poly Fei / Zuma Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković ne odmara, odmah poslije osvajanja titule u Pekingu doputovao je u Šangaj gdje ga očekuje učešće na pretposljednjem mastersu sezone - i gde brani polufinale od prošle godine. Đoković je uprkos umoru odlučio da igra u Šangaju i sada je saznao da će njegov prvi "izazivač" biti Hubert Hurkač, teniser iz Poljske.

Njih dvojica sastaće se u drugom kolu Šangaja pošto je Đoković preskočio prvu rundu kao nosilac, a Hurkač je izbacio Džejmsa Dakvorta iz Australije (6:3, 7:6) i tako zakazao duel sa najvećim svih vremena.

Vidi opis Đoković saznao prvog rivala u Šangaju: Završio je Federeru karijeru, a omiljen među teniserima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ono što je zanimljivo je da su se Hurkač i Đoković zamalo sreli u finalu Pekinga. Hurkač je pak predao polufinale Aleksu de Minoru zbog povrede, međutim od nje se oporavio ekspresno i odlučio da ipak igra u Šangaju, gdje nije pokazao probleme na startu protiv Dakvorta.

Ko je Hubert Hurkač?

Poljski teniser Hubert Hurkač (29) trenutno je 34. na ATP listi, a svojevremeno je bio i u prvih deset. Osvojio je osam titula u karijeri i zaradio preko 20 miliona dolara, dok u ovoj godini nema naročito sjajan skor - dobio je 24 meča, a izgubio čak 19, pa otud i pad na ATP listi.

Inače važi za omiljenog u teniskom svijetu, uvijek nasmejanog i pozitivnog, dok mu nisu zamjerili ni što je "završio" karijeru jednog od najvećih Rodžera Federera - koga je izbacio sa Vimbldona 2021. godine i ubrzao odluku o penziji.

Hurkacz just fired 19 Aces in 2 sets, the Shanghai courts are playing FAST!Very tough match for Djokovic against in form Hurkacz first up. — Pavvy G (@pavyg)October 8, 2026



Protiv Novaka Đokovića je do sada odigrao osam mečeva i svih osam pripali su najvećem teniseru svih vremena. Posjlednji su inače odigrali u finalu Ženeve 2025. godine, kada je Nole osvojio svoju 101. titulu u karijeri. Bilo je 5:7, 7:6, 7:6 za Đokovića koji se izborio sa nevjerovatnim servisom Poljaka.

Kako izgleda Novakov žreb u Šangaju?

Novak Đoković dobio je vrlo komplikovan žrijeb u Šangaju gde brani 400 bodova osvojenih prošle godine, kada ga je u polufinalu zaustavio Valentan Vašero.