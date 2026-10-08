Novak Đoković: "Vratiće se moj nasljednik, vidjećete uskoro"

Novak Đoković ističe da će se njegov nasljednik Holger Rune uskoro vratiti u formu, nakon teške povrede koja ga je udaljila od tenisa.

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Novak Đoković ima dobar odnos sa mnogim teniserima i teniserkama, ali čini se da nikome ne pomaže toliko kao što je slučaj sa Holgerom Runeom. Mladi danski teniser "upijao je kao sunđer" sve savjete Novaka Đokovića, a istovremeno je Nole imao i strpljenja da radi sa njim i savjetuje ga kada bi to malo ko uradio na njegovom mjestu. To se na kraju isplatilo pošto je Rune stigao do Top 5 na ATP listi, proglašen je za Novakovog nasljednika, dok je nažalost došlo potom do njegovog pada u formi, pa i teške povrede zbog koje nije igrao skoro godinu dana.

Rune je pokidao ahilovu tetivu prošlog oktobra u Stokholmu i tek nedavno je zaigrao ponovo tenis u Dejvis kupu za Dansku, pošto se radi o najtežoj povredi u sportu. Ono što nismo znali je da je Đoković sve vrijeme bio u kontaktu sa Runeom i bodrio ga je na putu povratka.

Đoković: Vratiće se Rune, vidjećete

"Veoma sam srećan što se vratio. Volim Holgera. Volim i da igram protiv njega... Uvijek imamo sjajne duele", rekao je Đoković tokom obraćanja u Šangaju kada mu je saopšteno da je i Danac rekao da mu najviše nedostaje da igra protiv svog idola - najvećeg svih vremena.

Very sad scenes as Holger Rune has to retire from ATP 250 Stockholm after taking the first set against Ugo Humbert. It looks like a bad Achilles injury which is unfortunately likely to end his season.So sad as Rune had just returned back to the Top 10. https://t.co/xSvauDtrPv — Pavvy G (@pavyg)October 18, 2025



"Ta povreda, to je bilo užasno za gledanje... Bio sam u kontaktu s njim nekoliko puta dok nije bilo na turnirima. Razmjenjivali smo poruke o raznim temama. Naravno, pratio sam njegov povratak. Bilo mi je veoma drago što je uspio da se vrati i što je povratak ostvario u Dejvis kupu u svojoj zemlji, tako da je to bilo baš lijepo. Vidio sam da je sinoć imao težak meč i pretrpio težak poraz. Ali, znate, mislim da će mu biti potrebno neko vrijeme. To je zaista relativno. Veoma je individualno".

"Njegova povreda je jedna od najtežih koje možete da imate. Odvojila ga je od tenisa skoro godinu dana. Mečevi su potpuno drugačiji od bilo kakvih setova na treningu ili takmičenja na treningu koje imate. Zaista je teško to uporediti. Jer prorade nervi, čujete rezultat koji se izgovara, i onda odjednom svaki udarac i svaki poen postaju važni i plašite se da pogriješite. Onda se stežete, postajete napeti i pod stresom, a to utiče na cijelu igru, zar ne? Zato samo treba da odigra još mečeva i nadam se da će veoma brzo pronaći svoju najbolju igru", rekao je Đoković i tako ohrabrio mladog kolegu.

Kako je Đoković pomogao Runeu?

Holger Rune je još kao dječak imao priliku da trenira sa Novakom Đokovićem, a naišao je na igrača koji bi uvijek našao vremena za njega, uprkos obavezama koje je imao dok je jurio brojne rekorde - i na kraju ih ujurio.

"Novak je bio divan prema meni cijelu karijeru", rekao je bez uvijanja Holger Rune koji je Đokovića upoznao još kao tinejdžer i sa njim je trenirao u Beogradu, Monte Karlu, kao i uoči ATP finala:

"Prvi put kad sam igrao s njim bilo je na ATP finalu, a onda takođe i u Monte Karlu. Uvijek mi je davao savjete. Cijenim to što je radio. Novak Đoković je jedan od najvećih svih vremena. Lijepo je od njega što je bio dobar prema meni i nadam se da ćemo ga gledati još dugo na turnirima".

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"Koji mi je savjet dao Novak? Jedna konkretna stvar koju mi je Đoković rekao je sljedeća: Mislim da mladi igrači generalno kako odrastaju, dobijaju više snage i sve su uzbuđeniji zbog te snage. Imam osjećaj da ponekad ideš na sve ili ništa u tim udarcima", prisjetio se Holger Rune svog odrastanja i šta mu je Nole rekao na to što ga je oblikovalo: "Đoković mi je rekao, da iz svog ličnog iskustva, meni savjetuje da nikada ne idem sa više od 70 ili 80 procenata snage na svaki udarac, kako bi udarac bio dovoljno siguran, ali i dalje kvalitetan".

Poslušao je Holger Rune ovaj savjet i počeo je manje da "bije" forhendom, a više da pogađa jer je igrao neartikulisano: "Mislim da njegova igra veoma dobro pokazuje da ne rizikuje previše, ali u isto vrijeme ima takođe izuzetnu snagu i kvalitet u udarcima. To je jedna stvar koju mi je rekao i koju sam zapamtio".

Šta je Đoković pričao o svom nasljedniku?

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Holger Rune (23) je sada pao na 195. mjesto na svijetu i daleko je od one forme koju je prikazivao 2022. godine, kada je srušio svog idola u finalu mastersa u Parizu. Do sada su odigrali šest duela i četiri su pripala "originalnom" Đokoviću, posljednji na Vimbldonu kada je Nole bio ljut na publiku.

Novak je 16 godina stariji od Runea i često je znao za njega da kaže da je jedan od "njegovih nasljednika", a iako su ga tada danski navijači nervirali na Vimbldonu - ostao je uz njega.

"Slažemo se jako dobro. On je jako dobar tip, uvijek je bio dobar prema meni i mom timu. Pokušavam da mu uvijek budem dostupan kada traži neki savjet, da treniramo zajedno ili prosto nešto da mu kažem. Pamtim ga još od kada je bio vrlo mlad i njegov stil igre me podsjeća na mene", rekao je nedavno Novak Đoković.