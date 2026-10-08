Poznato kad Đoković igra u Šangaju: Neće proći ni 72 sata od proslave titule

Organizatori mastersa u Šangaju saopštili termin meča Novak Đoković - Hubert Hurkač koji idealno odgovara navijačima u Srbiji.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković saznao je da će na startu mastersa u Šangaju igrati protiv Huberta Hurkača, a organizatori su već odredili i termin meča koji odgovara publici u Srbiji. Kako je saopšteno na zvaničnom sajtu takmičenja, Đoković i Hurkač će igrati treći meč dana na centralnom terenu, što znači da će početi od 12 časova.

Na glavni teren turnira u Šangaju sutra će u šest sati prvo izaći Ben Šelton i Danijel Altmajer, a zatim će igrati Aleksandar Zverev i Jibing Vu. I da se njihovi mečevi završe ranije, Đoković i Hurkač neće početi prije podneva.

Vidjećemo da li će srpski teniser uspeti da se oporavi pošto će između finalnog meča u Pekingu - koji mu je predao Aleks de Minor - i druge runde Šangaja proteći manje od 72 sata. Đoković je tako u utorak bio na terenu i poslije trijumfa imao je "tonu" medijskih obaveza, a više nije u godinama kada se može da kaže da to ne utiče na njega.

Ko je Hubert Hurkač?

Poljski teniser Hubert Hurkač (29) trenutno je 34. na ATP listi, a svojevremeno je bio i u prvih deset. Osvojio je osam titula u karijeri i zaradio preko 20 miliona dolara, dok u ovoj godini nema naročito sjajan skor - dobio je 24 meča, a izgubio čak 19, pa otud i pad na ATP listi.

Inače važi za omiljenog u teniskom svijetu, uvek nasmejanog i pozitivnog, dok mu nisu zamerili ni što je "završio" karijeru jednog od najvećih Rodžera Federera - koga je izbacio sa Vimbldona 2021. godine i ubrzao odluku o penziji.

Protiv Novaka Đokovića je do sada odigrao osam mečeva i svih osam pripali su najvećem teniseru svih vremena. Poslednji su inače odigrali u finalu Ženeve 2025. godine, kada je Nole osvojio svoju 101. titulu u karijeri. Bilo je 5:7, 7:6, 7:6 za Đokovića koji se izborio sa neverovatnim servisom Poljaka.

U prvom kolu Hurkač je bio bolji od Džejmsa Dakvorta iz Australije (6:3, 7:6), dok je prethodno predao polufinale Pekinga i to Aleksu de Minoru, zbog povrede, ali se oporavio za Šangaj.

Kako izgleda Novakov žreb?

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković dobio je vrlo komplikovan žreb u Šangaju gde brani 400 bodova osvojenih prošle godine, kada ga je u polufinalu zaustavio Valentan Vašero. Interesantno je da je ove godine podloga u Šangaju izuzetno brza, jedna od najbržih na turu i ostaje da vidimo kako će to odgovarati Đokovićću koji ima težak žreb.

1. kolo - slobodan

2. kolo - Hurkač

3. kolo - Muzeti

4. kolo - Tijafo/Fokina

četvrtfinale - Šelton/Mešnik

polufinale - Zverev

finale: Alkaraz

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