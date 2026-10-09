Sudija upozorio Novaka Đokovića da Viktor Troicki krši pravilo

Tokom meča u Šangaju, sudija je opomenuo Đokovića da njegov trener Troicki krši pravilo. I Novak je imao šta da zamjeri.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Novak Đoković prolazio je kroz probleme na početku meča protiv Huberta Hurkača u Šangaju, a ometale su ga spore reakcije djece koja skupljaju loptice i donose peškire igračima. Ukazivao je na to sudiji nekoliko puta, pa je tokom jedne pauze između gemova razgovarao sa njim o tome. Tada mu je i sa stolice ukazano na ponašanje Novakovog trenera:

"Novače, već su se ubrzali, ali da li možeš da pričaš sa Viktorom, da ne viče dok si na suprotnoj strani mreže?", pitao je sudija Novaka, koji je za to vrzgeme skupljao snagu za nastavak seta.

Potom se okrenuo ka svojim saradnicima: "Da li možeš da kažeš svim skupljačima lopte da moraju da trče dok nose peškir. I to da trče brzo".

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Pogledajte 00:50 Novak Đoković u razgovoru sa sudijom na meču protiv Hurkača Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Koje pravilo je prekršio Troicki?

"Koučing" u tenisu je dozvoljen samo pod uslovom kada igrač igra na strani na kojoj je trener.

Troicki je dovikivao instrukcije Đokoviću dok je bio na suprotnom kraju terena i sudija je ukazivao da to ne smije da radi.

Đoković izgubio prvi set, odmah dobio savjet

Novak Đoković bio je vidno bez energije i odrično je klimao glavom ka svom timu, Viktoru Troickom i Miljanu Amanoviću, dok je išao ka svojoj stolici poslije izgubljenog seta.

"Probaj još malo, probaj još malo", govorio mu je Troicki u tim trenucima i bodrio ga da proba da nastavi, što je Đoković i učinio. Nažalost, situacija se nije mnogo promijenila, niti je našao neophodnu svježinu u prvom meču u Šangaju.

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