Novak Đoković: "Evo biću iskren, iznenadio sam i samog sebe"

Novak Đoković se vratio u Peking poslije 11 godina i osvojio sedmu titulu, a sada kaže da je iznenađen svojom igrom i rezultatima koje je postigao.

Izvor: YouTube/Rolex Shanghai Masters/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković odigrao je savršen turnir u Pekingu u koji se vratio poslije 11 godina i nastavio je tamo gdje je stao. Osvojio je sedmu titulu u Pekingu i popravio svoj skor na 34:0 u prestonici Kine, gdje je sa nepunih 40 godina redom rušio Boržesa, Bua, Zvereva, pa Danila Medvedeva i Aleksa de Minora, s tim da posljednja dva meča nisu ni završena; jedan zbog diskvalifikacije, drugi zbog povrede.

Na stranu pobjede i statistika, koji su zaista impresivni, ono što je najpozitivnije za Đokovića je da je u Pekingu igrao kao prije nekoliko godina. Skoro kao u najboljim danima. Fokusirano, bez padova u igri, što je frustriralo i Danila Medvedeva, a kako je Đoković sam rekao sada u Šangaju - i sam je donekle bio iznenađen.

Šta je Đoković rekao o svojoj igri?

"Da li sam iznenađen kako sam igrao? Pomalo. Rekao bih da sam iznenađen. Prijatno, naravno. Kažem 'pomalo' zato što uvijek znam za šta sam sposoban i znam da mogu da igram na tom nivou", rekao je Đoković za sajt ATP-a.

"Kada se dobro osjećam na terenu, kada sam zdravstveno i fizički spreman i kada na terenu dobro udaram lopticu, a uslovi za igru, uključujući loptice i brzinu podloge, odgovaraju mojoj igri, onda sve dođe na svoje mjesto. Tako je bilo u Pekingu, gdje su mi uslovi oduvijek odgovarali, i uspio sam da odigram takvu nedjelju. Nema sumnje da je taj rezultat došao u pravom trenutku, jer sam se ove godine prilično mučio da se osjećam dobro na terenu, kako fizički tako i zdravstveno, posebno kada igram mečeve u uzastopnim danima", dodao je Đoković.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Naglasio je da je oduševljen zbog sjajne nedjelje u Pekingu i da se nada da je to samo početak onoga što ga čeka u narednim mjesecima do kraja sezone.

"Bio sam na velikom iskušenju. Mislim da sam bio na granici svojih mogućnosti, naročito tokom ta tri uzastopna dana, kada sam igrao protiv trojice tenisera iz najboljih deset i uspio da pružim najbolje partije onda kada je bilo najvažnije", zaključio je najveći svih vremena.

Svake godine titula i tako od 2005.

Na konstataciju da je Đoković svake godine od 2005. osvajao makar jedan trofej u sezoni - dakle 21 godinu - nasmijao se i rekao: "Dakle, skoro koliko Alkaraz i Siner imaju godina?".

"Naravno da sam ponosan na to. Uvijek sam pokušavao da razmišljam dugoročno i da imam širu sliku u vidu. Kako da produžim karijeru? Kako da što duže ostanem na vrhunskom nivou? Uvijek se vraćam jednom od najboljih savjeta koje sam ikada dobio od svoje pokojne teniske majke, kako volim da zovem Jelenu Genčić, koja me je naučila svim osnovama tenisa i ovog sporta. Uvijek mi je govorila da vodim računa o tome da sve što radim tokom karijere i van terena, a što utiče na ono što radim na terenu, bude u službi što duže karijere. Željela je da imam više prilika, jer je Vimbldon tada, kada sam bio dječak, bio turnir iz snova. Da imam više šansi da ga osvojim, a ne samo jednu, zar ne?".

Izvor: Youtube/Agape - Aleksandar Gajšek

"Takav način razmišljanja i ta filozofija ostali su sa mnom do danas. Uvijek sam nastojao da imam dugu karijeru i što više prilika da se takmičim na najvišem nivou na svim turnirima. Zato mi je, kao što sam rekao, drago što je jedan od tih rekorda sada moj - osvajanje turnira u 21 uzastopnoj godini. Trudim se da u tome uživam što više mogu dok još traje i dok još imam taj osjećaj da igram dobro na najvišem nivou. Vidjećemo kako će se sve odvijati".

"Znam da moram da budem agresivniji"

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

S obzirom na to da je blizu 40. rođendana, a želi još da se takmiči u vrhu, Đoković zna da mora da prilagodi svoju igru tijelu koje nije kao nekada: "Moram mnogo toga da prilagodim. To se odnosi na moje tijelo, raspored turnira i generalno na moju igru. Znam da moram da igram agresivnije, o tome svi pričaju", rekao je Đoković i dodao na šta tačno misli.

"Nisam prirodni server-volej igrač i to zapravo nije stil igre koji je karakterističan za moderni tenis. Ipak, moram češće da mijenjam način igre nego što sam to radio prije pet, deset ili petnaest godina, jer iscrpljujuće razmjene i mečevi danas ostavljaju veće posljedice na mene nego ranije. Zato pokušavam da na tome radim tokom treninga, da ranije napadam kraće lopte i izlazim na mrežu. Tokom karijere sam se mnogo oslanjao na odbranu. Imao sam veliku sreću što sam sve ove godine mogao toliko dobro da se krećem i branim čak i daleko iza osnovne linije".

"Takav stil igre zahtijeva mnogo fizičkog napora i energije. Zato sada mnogo vremena i truda posvećujem oporavku. Imam veliki tim ljudi oko sebe, možda čak i veći nego tokom većeg dijela karijere, jer je mom tijelu sada potrebno više pažnje i njege kako bih mogao da pružam dobre i konstantne partije tokom cijele sezone", zaključio je Nole koji već sada igra u Šangaju, dakle ni 72 sata poslije titule u Pekingu.

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