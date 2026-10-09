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Novak Đoković nakon poraza u Šangaju: "Planiram da igram samo u Parizu, ali..."

Novak Đoković nakon poraza u Šangaju: "Planiram da igram samo u Parizu, ali..."

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đokvić iznio je svoje planove za nastavak sezone poslije razočarenja na startu Šangaja.

djokovic ostao nedorecen poslije poraza od hurkaca u sangaju Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković poražen je na startu Mastersa u Šangaju od Huberta Hurkača, a u izjavi poslije meča je priznao da se nije najbolje osjećao u svojoj koži. Rana eliminacija će imati velike posljedice po njegov plasman na ATP listi i u trci za Torino, a posljednji voz bi mogao da uhvati u Parizu, gdje je potvrdio da će igrati.

Šta se desilo u samo nekoliko dana? Novak je osvojio titulu u Pekingu, ali u Šangaju nije mogao da ponovi dobre partije.

"Nisam bio ni blizu nivoa igre iz Pekinga. Malo sam umorniji, nisam svjež. Hubi je servirao veoma snažno i, znate, nisam se osjećao najbolje na terenu, posebno kada je riječ o osjećaju za lopticu. Podloga je izuzetno brza, potpuno drugačija od one u Pekingu", rekao je Đoković u analizi meča i dodao:

"Ako izgubite servis - dovoljno je samo jednom po setu - to može da vas košta meča. Upravo to se i desilo. Veoma je teško riternirati njegov servis, gotovo nemoguće, jer je servirao veoma snažno. Dakle, nisam uspio da se prilagodim, a žrijeb je bio zaista težak jer sam morao da igram protiv njega odmah u prvom kolu ovdje".

"Planiram da igram u Parizu"

Iako je doživio jako težak poraz u Šangaju, turneja u Kini je i dalje bila jako uspješna za njega. Osvojio je 102. titulu u karijeri i sedmu rekordnu u Pekingu.

"Peking je bio sjajan. Ovdje sam rano završio takmičenje, ali to je u redu. Imao sam odličnu nedjelju u Pekingu i radujem se što ću se malo odmoriti i pripremiti za turnire u dvorani."

Srpski as je upitan o daljim planovima i još jednom je ponovio da će igrati na Mastersu u Parizu. Međutim, iz njegovih riječi se može naslutiti da se i dalje nada Završnom turniru u Torinu, ali je ostao nedorečen po tom pitanju.

"Da, da. Planiram da igram samo u Parizu, ili... vidjećemo. Nadam se da ću tamo ostvariti dobar rezultat", zaključio je Đoković.

Đoković će prije toga biti dio egzibicije "Slem šest kraljeva" koji je na programu od 21. do 24. oktobra u Rijadu.

BONUS VIDEO:

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01:16
Novak Đoković reakcija na poraz od Hurkača
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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Novak Đoković

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