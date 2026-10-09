Gdje će Novak poslije ekspresnog kraja u Šangaju?

Novak Đoković je ispao sa Mastersa u Šangaju, a sljedeći turnir na kojem će igrati je egzibicioni "Slem šest kraljeva" u Rijadu, gdje će se boriti za nagradu od 11,58 miliona evra.

Izvor: EPA/ALEX PLAVEVSKI

Novak Đoković odmah je ispao sa turnira u Šangaju, vidno bez energije i snage da se suprotstavi u svom stilu Poljaku Hubertu Hurkaču. U meču lišenom "vatre" i uzbuđenja izgubio je u dva seta i uskoro će početi da se pakuje za odlazak iz Kine, a u torbu će staviti pehar iz Pekinga, osvojen ranije ove sedmice.

Šta je sljedeće za Novaka?

Đoković će poslije kratkog odmora nazad u Aziju, jer ga od 21. do 24. oktobra čeka egzibicioni turnir "Slem šest kraljeva" u Rijadu. Još od jula se zna da će tamo Novak Đoković učestvovati zajedno sa Aleksanderom Zverevim, Karlosom Alkarazom, Aleksom De Minorom i Tejlorom Fricom.

I dalje aktuelni "Broj jedan" neće igrati ni na ovom turniru, kao ni na jednom od Vimbldona u julu, a umjesto njega nastupiće Lerner Tijen.

Đoković direktno u polufinalu u Rijadu

S obzirom na to da je rekorder u broju osvojenih grend slemova i da će ih u Arabiji imati najviše uz Karlosa Alkaraza, Đoković i Španac su se direktno plasirali u polufinale. Đoković će igrati protiv pobjednika meča Lerner Tijen - Aleks De Minor, a Alkaraz će čekati pobjednika duela Aleksander Zverev - Tejlor Fric.

Polufinala će biti odigrana 21. oktobra, a za četvrtak 22. oktobar zakazana su polufinala. Meč za titulu i za treće mjesto biće odigrani u subotu, 24. oktobra.

Saudijci daju ogroman novac, po običaju

Iako turnir nije u ATP kalendaru i ne donosi bodove, "Slem šest kraljeva" donosi učesnicima ogroman novac, kao i do sada. Svaki od šest učesnika zaradiće po 1,29 miliona, a pobjednik će dobiti čak 11,58 miliona evra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!