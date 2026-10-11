Bombe padaju u Rijadu i jasno je da tamo nije više bezbjedno, pa navijači mole Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza da promijene odluku.

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

U Rijadu se već nekoliko godina organizuje "Slem šest kraljeva" na kom teniseri dobijaju po 1,5 miliona dolara samo za učešće na turniru. Međutim, ove godine je situacija alarmantna. Padaju bombe, previše je rizično...

Upravo zbog toga navijači Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza na društvenim mrežama mole svoje idole da ne rade to. Da ne razmišljaju o milionima i novcu koji mogu tamo da dobiju i da jednostavno ne rizikuju život zbog egzibicionog turnira.

Vidi opis Ozbiljno upozorenje za Đokovića i Alkaraza: "Bombe padaju tamo, ne jurite milione" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Da li će ih poslušati? Ostaje da se vidi. Ono što se za sada zna jeste da se turnir održava od 21. do 24. oktobra i da će tamo biti šest igrača koji su dobili pozivnice organizatora.

Alkaraz i Đoković su prošli direktno u polufinale i čekaju rivale. U četvrtfinalu će igrati Saša Zverev protiv Tejlora Frica odnosno Aleks de Minor protiv Lernera Tijena.

Janik Siner se povukao

Janik Siner se povukao sa turnira zbog problema sa povredom koljena. Dvostruki šampion tako neće braniti titulu i treći put.

Da podsjetimo, pobjedniku turnira pripada 4,5 miliona dolara, dok svi za učešće dobijaju po 1,5 miliona dolara. U prevodu, pobjednik nosi kući šest miliona dolara...