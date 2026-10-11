logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ozbiljno upozorenje za Đokovića i Alkaraza: "Bombe padaju tamo, ne jurite milione"

Ozbiljno upozorenje za Đokovića i Alkaraza: "Bombe padaju tamo, ne jurite milione"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Bombe padaju u Rijadu i jasno je da tamo nije više bezbjedno, pa navijači mole Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza da promijene odluku.

Navijači mole Novaka Đokovića da ne ide u Saudijsku Arabiju Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

U Rijadu se već nekoliko godina organizuje "Slem šest kraljeva" na kom teniseri dobijaju po 1,5 miliona dolara samo za učešće na turniru. Međutim, ove godine je situacija alarmantna. Padaju bombe, previše je rizično...

Upravo zbog toga navijači Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza na društvenim mrežama mole svoje idole da ne rade to. Da ne razmišljaju o milionima i novcu koji mogu tamo da dobiju i da jednostavno ne rizikuju život zbog egzibicionog turnira.

Da li će ih poslušati? Ostaje da se vidi. Ono što se za sada zna jeste da se turnir održava od 21. do 24. oktobra i da će tamo biti šest igrača koji su dobili pozivnice organizatora.

Alkaraz i Đoković su prošli direktno u polufinale i čekaju rivale. U četvrtfinalu će igrati Saša Zverev protiv Tejlora Frica odnosno Aleks de Minor protiv Lernera Tijena.

Janik Siner se povukao

Janik Siner se povukao sa turnira zbog problema sa povredom koljena. Dvostruki šampion tako neće braniti titulu i treći put.

Da podsjetimo, pobjedniku turnira pripada 4,5 miliona dolara, dok svi za učešće dobijaju po 1,5 miliona dolara. U prevodu, pobjednik nosi kući šest miliona dolara...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Karlos Alkaraz Tenis Slem šest kraljeva Saudijska Arabija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC