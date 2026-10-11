Epilog napada na aerodrom u Rijadu: 12 mrtvih, više od 300 povrijeđenih, Tramp razmatra udar na Hute (Video)

Nakon trećeg ovonedjeljnog napada na međunarodni aerodrom u glavnom gradu Saudijske Arabije, svi letovi su obustavljeni, a među brojnim ranjenima ima i životno ugroženih.

Izvor: X printscreen/anul elaV

Ukupno 12 ljudi je poginulo, a 309 je povrijeđeno u raketnom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, saopštila je Saudijska uprava civilnog vazduhoplovstva.

Ovonedjeljni smrtonosni napadi razotkrili su ranjivost odbrambenih sposobnosti saudijskog kraljevstva koje vojno podržava snage jemenske vlade u ratu sa Hutima.

Svi letovi za Rijad preusmjereni su u druge aerodrome, a operacije na aerodromu koji opslužuje grad od oko osam miliona stanovnika privremeno su obustavljene, saopštila je saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo. Portparol Huta objavio je na platformi X nakon napada da je ta grupa "zatvorila međunarodni aerodrom u Rijadu".

Huti su poručili da bi avio-kompanije trebalo da izbjegavaju saudijski vazdušni prostor, proglašavajući ga zonom vojnih operacija nakon što je jemenska vlada, koju podržava Saudijska Arabija, u ponedjeljak pokrenula ofanzivu protiv te grupe.

A US citizen is DEAD after Saudi airport attack12 lives lost, over 300 wounded and counting…King Khalid Airport in Riyadh is in total CARNAGE.Officials insist the conflict is "contained," while ballistic missiles flatten civilian departure lounges and KILL travelers from nine other nations.This isn't distant crossfire anymore, it's a full-scale international inferno.Writer: Bri https://t.co/eBvPg9qvO0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal)October 10, 2026

Američki predsjednik Donald Tramp upitan je u subotu planira li se Vašington pridružiti saudijskim napadima na Hute.

"Možda hoćemo. Razmotrićemo to. Tek smo saznali za ovaj nedavni napad, pa ćemo donijeti odluku. Djelujemo veoma brzo", rekao je.

Jedan očevidac na aerodromu u subotu izvijestio je da je vidio eksploziju, a potom i više povrijeđenih ljudi kako leže na tlu unutar objekta. Viđeno je više od desetak kola hitne pomoći kako jure ka aerodromu.

Povrijeđeni putnik izjavio je za Rojters da je vidio kako nešto leti nebom izvan aerodroma prije nego što se srušio dio plafona u blizini izlaza za ukrcavanje.

Američka ambasada u Rijadu saopštila je da je "upoznata sa napadima" i "strogo preporučuje svim američkim državljanima da izbjegavaju ovaj aerodrom i okolna područja".

Saudijska Arabija ušla je u rat u Jemenu 2015. godine na čelu arapske koalicije kako bi pokušala da istjera Hute iz glavnog jemenskog grada Sane. Huti su zauzeli Sanu godinu dana ranije, potisnuvši vladine snage.

Rat se u međuvremenu pretvorio u krvavu pat-poziciju. Saudijska Arabija je 2022. postigla dogovor sa Hutima, čime je sukob bio zamrznut, ali to primirje propalo je tokom ljeta, što je kulminiralo munjevitim napredovanjem Huta koji su preuzeli kontrolu nad Crvenim morem i moreuzom Bab el-Mandeb.

Jemenska vlada pokrenula je ove nedjelje ofanzivu kako bi pokušala da vrati tu teritoriju, ali napredak je zasada slab.