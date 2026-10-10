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Đoković se oglasio poslije šokantnog poraza: Napisao poruku na kineskom

Đoković se oglasio poslije šokantnog poraza: Napisao poruku na kineskom

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je imao kratku poruku na kineskom jeziku poslije ispadanja sa Mastersa u Šangaju od Huberta Hurkača.

Poruka Novaka Đokovića na kineskom nakon ispadanja u Šangaju Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković je osvojio turnir u Pekingu i onda doživeo šokantan poraz. Ispao je već u drugom kolu Mastersa u Šangaju pošto je izgubio od Huberta Hurkača. Jasno je bilo da nije uspio da se oporavi, da je imao dosta problema u igri i sve to je Poljak znao da iskoristi.

Već je srpski as napustio Šangaj. Nije se dugo zadržavao da eventualno dodatno odmori ili da uživa u razgledanju grada, već je odmah otišao na aerodrom. Poslije svega što se dogodilo se oglasio na Instagramu i napisao kratku poruku na kineskom jeziku.

"Šangaje, vidimo se uskoro opet."

Šta sad čeka Đokovića?

Izvor: Printscreen/Instagram/Djokernole

Novak je rekao da mu je glavni cilj da igra na Završnom mastersu u Torinu. Trenutno ne zavisi sve od njega, pošto je rani poraz uticao na broj poena i moraće da prati i rezultate drugih tenisera. Prvenstveno Danila Medvedeva, Tejlora Frica i Aleksa de Minora.

"Igraću na Mastersu u Parizu, nadam se da ću tamo uspjeti da zabeležim dobar rezultat. Cilj mi je da igram u Torinu, vidjeću da li će se to ostvariti", rekao je Đoković svjestan da ga čeka težak put do mesta među najboljih osam u sezoni. Prije toga će igrati na egzibiciji u Rijadu.

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Novak Đoković Tenis

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