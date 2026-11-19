Džejson Tejtum izgubio je živce u Denveru, bacivši loptu ka sudiji nakon poraza od Nagetsa. Tehnička greška dodatno je otežala situaciju Seltiksima.

Izvor: (AP Photo/David Zalubowski)

Lider i najbolji igrač Boston Seltiksa Džejson Tejtum teško je podnio to što je njegov tim gubio i izgubio prošle noći od Denver Nagetsa. U završnici meča bacio je loptu ka sudiji i za to bio kažnjen tehničkom greškom. Iako je njegov tim već gubio na gostovanju Nikoli Jokiću i saigračima, Tejtum je ljutitom i nesportskom reakcijom oduzeo Seltiksima i najmanju šansu da izbore produžetak.

Sve se odigralo sedam sekundi prije kraja, kada je Džamal Marej pogodio sa distance za vođstvo od tri poena. Tejtum je uhvatio loptu nakon što je prošla kroz mrežicu i krenuo da je izvede, dok je klupa Seltiksa tražila tajm-aut. U tom trenutku, umjesto da se samo okrene i preda loptu sudiji koji je stajao pored njega, Tejtum se okrenuo i bacio je ka sudiji koji se nalazio blizu zapisničkog stola na sredini terena.

Lopta je završila iza leđa tog sudije, koji je djelovao pomalo zbunjeno, a arbitar koji je stajao kraj Tejtuma odmah je dosudio tehničku. Pogledajte tu situaciju:

DOWN 3 WITH 6.4 SECONDS LEFT AND JAYSON TATUM HANDED DENVER A FREE THROW...Murray buries the jumper... Boston calls timeout...Instead of handing the ball to the ref standing right next to him... Tatum fires it toward the ref at midcourt...Technical... Murray hits the free throw... 4-point game... ballgame...Celtics led by 17 in this one and lost 105-101...You're the franchise guy... that moment needs ice in your veins, not a temper...Harsh tech for a toss, or did Tatum earn it by losing his cool? https://t.co/uccI8QlE1c — Knick with the Knack | Game recaps & honest takes (@KnickWitDaKnack)November 19, 2026

Seltiksi su izgubili četvrti put ove sezone i sada imaju skor 11-4, a na gostovanju Denveru prvi put su doživjeli uzastopne neuspjehe ove sezone. Prethodno su izgubili i protiv Orlanda.

U porazu od Denvera, Tejtum je ubacio 24 poena, uz tri trojke iz osam pokušaja, uz osam skokova, tri asistencije i šest izgubljenih lopti. On ove sezone prosječno postiže 26,4 poena i sedmi je strijelac lige.