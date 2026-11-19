Danil Medvedev je pričao da je navijao da Rodžer Federer izgubi jer mu se nije svidjelo da neko stalno pobjeđuje.
Danil Medvedev je uspio da dođe do jedne grend slem titule kada je u finalu US opena 2021. godine pobijedio Novaka Đokovića. Njegov kvalitet nikada nije bio upitan, ali njegova želja, koncentracija na mečevima i mentalna snaga nisu bili na nivou da dođe do još više uspjeha. O načinu na koji razmišlja teniser koji je kratko bio i prvi na svijetu govori i još jedna njegova izjava.
"Moram da budem iskren, kada sam bio mlad nikada mi se nije sviđao sportista koji previše pobjeđuje. U bilo kom sportu. Razmišljao sam u stilu 'Okej, samo on pobjeđuje'. Zato sam u jednom momentu počeo da navijam za svakoga ko je igrao protiv Rodžera Federera. Jednostavno, takav sam", rekao je Medvedev u intervjuu za magazin "Vog".
Federer i Medvedev su se susreli tri puta i Rus je u tim mečevima uspio da uzme samo jedan se, i to u njihovom prvom meču u Šangaju. Poslije toga je dva puta rutinski izgubio u Bazelu i Majamiju.
Medvedev ima šansu za polufinale
Danil Medvedev je u ovom momentu još u igri za polufinale Završnog mastersa u Torinu. U posljednjem kolu u petak igra protiv Fransisa Tijafoa (Amerika) i pobjednik tog meča ide dalje. Poraženi završava takmičenje.
Rus bi kao drugoplasirani nastavio takmičenje i igrao bi protiv prvoplasiranog u prvoj grupi Saše Zvereva.
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