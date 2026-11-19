Danil Medvedev je pričao da je navijao da Rodžer Federer izgubi jer mu se nije svidjelo da neko stalno pobjeđuje.

Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia/Yannick Legare / Zuma Press / Profimedia

Danil Medvedev je uspio da dođe do jedne grend slem titule kada je u finalu US opena 2021. godine pobijedio Novaka Đokovića. Njegov kvalitet nikada nije bio upitan, ali njegova želja, koncentracija na mečevima i mentalna snaga nisu bili na nivou da dođe do još više uspjeha. O načinu na koji razmišlja teniser koji je kratko bio i prvi na svijetu govori i još jedna njegova izjava.

"Moram da budem iskren, kada sam bio mlad nikada mi se nije sviđao sportista koji previše pobjeđuje. U bilo kom sportu. Razmišljao sam u stilu 'Okej, samo on pobjeđuje'. Zato sam u jednom momentu počeo da navijam za svakoga ko je igrao protiv Rodžera Federera. Jednostavno, takav sam", rekao je Medvedev u intervjuu za magazin "Vog".

Federer i Medvedev su se susreli tri puta i Rus je u tim mečevima uspio da uzme samo jedan se, i to u njihovom prvom meču u Šangaju. Poslije toga je dva puta rutinski izgubio u Bazelu i Majamiju.

Medvedev ima šansu za polufinale

Danil Medvedev je u ovom momentu još u igri za polufinale Završnog mastersa u Torinu. U posljednjem kolu u petak igra protiv Fransisa Tijafoa (Amerika) i pobjednik tog meča ide dalje. Poraženi završava takmičenje.

Rus bi kao drugoplasirani nastavio takmičenje i igrao bi protiv prvoplasiranog u prvoj grupi Saše Zvereva.

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