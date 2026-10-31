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Skupljaču loptica pozlilo usred meča: Dramatična scena na meču Danila Medvedeva

Skupljaču loptica pozlilo usred meča: Dramatična scena na meču Danila Medvedeva

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zabrinjavajuća scena sa meča između Danila Medvedeva i Adrijana Manarina, ljekari uletjeli na teren zbog skupljača loptica.

Skupljaču loptica pozlilo tokom meča Izvor: Printscreen/X/Sport TV4

Danil Medvedev je obezbijedio mjesto na Završnom mastersu u Torinu i tako "pobjegao" Novaku Đokoviću. Uspio je u tome zahvaljujući pobjedi na turniru u Beču protiv Adrijana Manarina (6:2, 6:3). Međutim, taj meč obilježila je jedna uznemirujuća situacija.

Meč je u jednom momentu hitno prekinut. Skupljač loptica je pao na zemlju. Pozlilo mu je, sve je stalo. Ljekari su ekspresno utrčali na teren i ukazali mu prvi pomoć. Na nosilima je iznesen sa terena što je zabrinulo sve u dvorani koji su ga pozdravili aplauzima.

"Dobro je što je sudija odmah primijetio da je dječak pao. Važno je da se odmah reaguje, fokus ne smije da bude na tenisu u takvim momentima", izgovorio je komentator.

Prve informacije iz Austrije su da je sa dječakom sve u redu i da nije u pitanju ništa ozbiljnije.

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Tenis Danil Medvedev

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