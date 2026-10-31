Skupljaču loptica pozlilo usred meča: Dramatična scena na meču Danila Medvedeva

Zabrinjavajuća scena sa meča između Danila Medvedeva i Adrijana Manarina, ljekari uletjeli na teren zbog skupljača loptica.

Izvor: Printscreen/X/Sport TV4

Danil Medvedev je obezbijedio mjesto na Završnom mastersu u Torinu i tako "pobjegao" Novaku Đokoviću. Uspio je u tome zahvaljujući pobjedi na turniru u Beču protiv Adrijana Manarina (6:2, 6:3). Međutim, taj meč obilježila je jedna uznemirujuća situacija.

Meč je u jednom momentu hitno prekinut. Skupljač loptica je pao na zemlju. Pozlilo mu je, sve je stalo. Ljekari su ekspresno utrčali na teren i ukazali mu prvi pomoć. Na nosilima je iznesen sa terena što je zabrinulo sve u dvorani koji su ga pozdravili aplauzima.

Oh my, a ball boy not feeling well in the Medvedev-Mannarino match. Collapsed mid point.Removed from the court in a stretcher. https://t.co/RVD3iquKBK — José Morgado (@josemorgado)October 30, 2026

"Dobro je što je sudija odmah primijetio da je dječak pao. Važno je da se odmah reaguje, fokus ne smije da bude na tenisu u takvim momentima", izgovorio je komentator.

Prve informacije iz Austrije su da je sa dječakom sve u redu i da nije u pitanju ništa ozbiljnije.

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