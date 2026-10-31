Šok na korak od najvećeg cilja: Ništa od Završnog mastersa?

Italijan Flavio Koboli nije siguran da će uspjeti da se oporavi za Masters u Parizu nakon predaje u Beču zbog povrede.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Italijan Flavio Koboli je jedan od rivala Novaka Đokovića za plasman na Završni turnir u Torinu, ali mu se na turniru u Beču dogodio peh. Morao je finalista Rolan Garosa da preda meč sunarodniku Mateu Beretiniju i napusti teren u suzama, ali sada postoje dileme oko nastupa u finišu sezone.

Kobolijeva povreda nije teže prirode i planira na Mastersu u Parizu gdje je u drugoj polovini žrijeba od srpskog asa, međutim, pitanje je da li će uspjeti da se oporavi za tako kratko vrijeme.

"Beču, žao mi je što odlazim na ovaj način. Volim ovaj turnir i zaista sam se radovao duelu sa Mateom, uz sve vas na tribinama. Osjetio sam nešto još tokom prethodnog meča, ali sam želio da pokušam. Danas sam shvatio da ne mogu da nastavim a da ne rizikujem previše, pa sam morao da odustanem", napisao je Italijan na Instagramu nakon predaje meča i nastavio:

"Te suze nisu bile zbog bola. Samo emocije, možda malo stresa i razočaranje što sam morao da napustim teren, iako sam želio samo da ostanem na njemu. Današnji pregledi su pokazali manje istegnuće mišića. Sutra putujem u Pariz i učiniću sve što mogu da zaigram na turniru. Radim sa svojim timom kako bih što prije povratio punu fizičku spremu i bio spreman za nedjelje koje slijede", zaključio je.

Najbliži Završnom turniru

Postojala je ozbiljna bojazan da bi njegova sezona mogla da se završi prije vremena, ali će pokušati da nastavi borbu za Završni turnir i prvi je sljedeći iza Medvedeva koji bi mogao da se plasira u Torino.

Ovaj Italijan ima za cilj da se prvi put u karijeri kvalifikuje među osam najboljih na kraju sezone, a posebna motivacija je to što bi igrao pred domaćom publikom.

Trenutno je peti u trci, a za svoje mjesto se bore Artur Fils, Frensis Tijafo, Rafael Hodar, Aleks De Minor, dok bi Novak Đoković, Tejlor Fric, Tomi Pol i Jakub Menšik mogli svoje mjesto da obezbijede samo u slučaju plasmana u eventualno polufinale ili finale posljednjeg mastersa u sezoni.

Žrijeb za Pariz

U prvom kolu će najbolji srpski teniser igrati sa Adrijanom Vašeroom iz Monaka. Zatim su mu u drugom kolu mogući rivali kvalifikant ili Lusijano Darderi.

Zatim za njega kreće pravi pakao i nije ga baš poslužio žrijeb. U trećem kolu su potencijalni rivali Andrej Rubljov, Tomas Ečeveri ili Aleks De Minor, a onda je rival možda čak i najbolji na svijetu Saša Zverev.

U četvrfinalu može da igra sa Stefanosom Cicipasom, Lernerom Tijenom ali i sa Sašom Zverevom, dok u polufinalu može da se nađe protiv Tomija Pola, Bena Šeltona, Frensisa Tijafoa, Fransiska Serundola... Na drugoj strani žrijeba ostali su Karlos Alkaraz, Danil Medvedev, Artur Fis, Tejlor Fric, Rafa Hodar, Flavio Koboli...

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