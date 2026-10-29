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Danil Medvedev udarao šakom o pod, potpuno izgubio živce

Danil Medvedev udarao šakom o pod, potpuno izgubio živce

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Danil Medvedev je napravio veliki preokret u Beču protiv Kamerona Norija, ali opet je u centru pažnje bio zbog izliva bijesa.

danil medvedev udarao pesnicom Izvor: X/borunja

Danil Medvedev je uspio da se vrati u meč i poslije velike borbe i preokreta savladao je Kamerona Norija 4:6, 6:3, 7:6, ali je opet uspio da dođe u centar pažnje zbog izliva bijesa koji je imao.

Nakon što je osvojio prvi set, a onda se vraćao da osvoji drugi. Zatim je u trećem setu dva puta morao da se vraća iz brejka minusa i preživio je meč poen na Norijev servis da bi na kraju pobijedio. Ipak ostaće upamćen momenat sa početka trećeg seta kada je u bijesu udarao pesnicom o podlogu terena u Beču. Pogledajte: 

Nakon prvog brejka i 2:0 za Norija pobjesnio je Rus, kome ovo nije prvi put da pravi slične scene. Ipak to mu je izgleda dalo neku novu energiju i fokus. Inače je znao da se raspadne posle izliva bijesa, ali sada je stigao na 3:3, pa onda ipak na 6:5 uspio brejkom da dođe do taj-brejka i pobjede. Sada će mu rival u narednom kolu biti Adrijan Manarino. 

Medvedev opet onaj stari

Danil Medvedev izgleda dosta bolje u drugom dijelu sezone i prošle nedjelje je osvojio turnir u Almatiju. To mu je prvi put da je odbranio trofej u karijeri, a sada mu se otvorio žrijeb i Manarino je uspio da savlada Jakuba Menšika.

Nekadašnji broj 1 na ATp listi sada je peti i pobjedama u Beču može da se približi Benu Šeltou i prije svega da pobjegne Flaviju Koboliju i Arturu Flisu koji ga jure. Skoro je siguran na završnom mastersu, sada ga jedna pobjeda dijeli od toga.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:16
Danil Medvedev o Novaku Đokoviću
Izvor: Youtube/Australian open
Izvor: Youtube/Australian open

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Tenis Danil Medvedev

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