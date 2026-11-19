Da li će Andrej Stojaković da igra za Srbiju, to je tema o kojoj je pričao i selektor Dušan Alimpijević.

Izvor: MN Press/ Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Andrej Stojaković je postavio rekord i ubacio 46 poena u Americi. U pobjedi svog koledža Ilinoisa protiv Djuka (99:78) je odigrao fenomenalnu utakmicu. Meč kakav nikada nije viđen u areni "Kameron". A, da li će sin Peđe Stojakovića da izabere Srbiju? To je pitanje za selektora Dušana Alimpijevića.

"KSS i ja smo uradili sve što je do nas. Dijete treba da odluči za koju će reprezentaciju da igra, bez ikakvog pritiska. Važno je da bude tamo gdje se najbolje osjeća, nema tu previše govora. Nenad Krstić je išao da priča sa njim, ja sam imao dva razgovora sa njim", rekao je Alimpijević za "Meridiansport".

Spomenuo je i još jednog velikog srpskog talenta - Nikolu Kusturicu koji igra odlično za UCLA.

"NCAA je novi trend koji se dogodio i očigledno da moramo da napravimo dodatne korake da bismo se prilagodili novom trendu i da to držimo pod kontrolom. Što se Kusturice tiče, jedan je od najvećih talenata. Nisam ga trenirao, nemam pravo da pričam o njemu previše, ali sam u svakodnevnom kontaktu sa Nemanjom Jovanovićem koji ga trenira u UCLA, čujemo se zbog njega na dnevnoj bazi", poručio je Alimpijević.

Za koga može da igra Stojaković?

Andrej Stojaković je rođen u Solunu 17. avgusta 2004. godine i cijelu karijeru igra u Americi. Kako u srednjoj školi, tako kasnije i na koledžu gdje je bio na Stenfordu, Kaliforniji i sada je na Ilinoisu.

Dakle, može da bira između Srbije i Grčke, ali u teoriji može da dobije i poziv i iz Amerike. Doduše, za to su veoma male šanse, jer ima previše NBA igrača. Dakle, na njemu je da bira u ovom trenutku da li će da igra sa Janisom Adetokumbom ili Nikolom Jokićem.

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