Andrej Stojaković blista u NCAA, postigao 26 poena i vodio Ilinois do pobjede.

Izvor: Alan Look / Zuma Press / Profimedia

Koledž košarka i te kako ima šta da ponudi kad su u pitanju igrači iz regiona. Potencijalni srpski reprezentativac Andrej Stojaković je blistao u još jednoj utakmici, a i bivši igrač Mege Asim Đurović bio je vrijedan pažnje u porazu svog tima.

Stojaković je nastavio tamo gdje je stao - niže sjajne partije. U posljednjem meču je postigao 26 poena i vodio je Ilinois protiv Sem Hjustona (108:86). Sin slavnog Peđe Stojakovića je imao i dobre procente iz igre, pošto je pogodio 10 puta iz 16 pokušaja. Da je Stojaković pravi lider tima govori i činjenica da je do poluvremena već imao 14 poena. Mladi košarkaš je na terenu proveo 33 minuta, a osim dobrog šuterskog ritma, uspio je da zabilježi i po pet skokova i asistencija.

Vidi opis Andrej Stojaković u velikom ritmu: Ponovo blistao, odlični bili i Đulović i Milijašević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Scott Coleman/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Alan Look / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Dres Ilinoisa nosi i Tomislav Ivišić. Mladi Hrvat je za 22 minuta ispod koša blistao, ali je centar bio sjajan i u šutu za tri poena. Meč je završio sa 28 poena i pet skokova dok je šutirao sa 48 odsto uspjeha iz igre. Minute je upisao i Zvonimir Ivišić, koji je postigao pet poena i isto toliko skokova, a imao je i tri blokade, dvije ukradene i jednu izgubljenu loptu.

Šta su uradili ostali igrači?

Bivši košarkaš Mege Asim Đurović je postigao 11 poena u porazu Batlera od Pitsburga (76:64). Srpski reprezentativac je iz igre šutirao 4/10, a imao je i četiri skoka i jednu asistenciju i izgubljenu loptu. Filip Borovičanin je postigao sedam poena u pobjedi Ksevijera nad Misisipijem, dok je Andrija Vuković susret završio sa istim brojem poena samo u timu Vašingtona.

Još jedan bivši košarkaš Mege Ilija Milijašević, koji nosi dres Rajt Stejta, bio je sjajan u meču u kojem je njegov tim pobijedio Semford 90:66. Srpski košarkaš je postigao 17 poena, a imao je i osam skokova i tri ukradene lopte. Milan Momčilović je još jednom bio sjajan i on je u pobjedi svog Kentakija za 35 minuta postigao 14 poena, ali ga šut za tri nije pretjerano služio.

Pavle Nikolić, koji je prošle sezone nosio dres Borca iz Čačka, je za 13 minuta postigao šest poena, ali je imao i devet skokova u timu Marej Stejta, dok je bivši igrač Mege Mihailo Petrović upisao pet poena, četiri skoka i tri asistencije za 22 minuta.