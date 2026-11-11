Mladi košarkaš srpskog porijekla ponovo je bio među najboljima na terenu.

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Andrej Stojaković nastavlja sa sjajnim partijama u NCAA, ali je ovog puta njegov Ilinois poražen od Teksas Teka sa 84:78. Sin slavnog Peđe Stojakovića je odigrao loše prvo poluvrijeme da bi u drugom dodao gas, ali nije uspio da spriječi poraz svog tima.

U prvih 20 minuta dao je samo četiri poena, da bi u nastavku "eksplodirao" i na kraju utakmicu završio kao drugi najefikasniji u timu sa 18 poena, tri skoka i tri asistencije, a imao je dvije blokade i jednu ukradenu loptu za 33 minuta na terenu.

Vidi opis Andrej Stojaković uzalud dominirao: Sporo počeo, pa pokazao da je NBA kalibar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Scott Coleman/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Alan Look / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Dobri smo isto koliko i bilo ko drugi u zemlji. Tu nam je mjesto. Iako dolazimo u okruženje sa veoma bučnom publikom, mi, kao iskusniji igrači, moramo da preuzmemo odgovornost i podsjetimo ostale da smo dovoljno dobri. Tu nam je mjesto. Ovo je naš tim", rekao je Stojaković junior poslije poraza.

Samo je Kventin Kolmen u Ilinoisu bio bolji od Stojakovića, dok je pobjednički tim predvodio Kruz Dejvis sa 20 poena.

Kako igra Andrej za sada?

U prošlom meču je predvodio Ilinois do pobjede nad Pensilvanijom 112:70, uz 25 poena, pet skokova i četiri asistencije. Protiv Ferli Dikinsona je postigao 20 poena, sedam skokova i četiri asistencije, pa tako poslije tri meča ima sjajne brojke i prosjek od 21 poena, pet skokova i 3,7 asistencija.

Andrej je odlučio da produži koledž karijeru i povuče se sa NBA Drafta 2026. godine, a ako je suditi po početku sezone, donio je pravu odluku.

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Pogledajte 00:13 Andrej Stojaković Izvor: Instagram Izvor: Instagram

(MONDO)