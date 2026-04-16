Zvezda od 100 miliona ne igra zbog dopinga: Ukrajinac smuvao poznatu influenserku, fotkom iz teretane usijali mreže

Ukrajinac Mihajlo Mudrik i dalje čeka odluku o kazni zbog kršenja antidoping pravila.

Fudbaler Čelsija Mihajlo Mudrik koji je i dalje pod suspenzijom zbog kršenja antidoping pravila našao je način da ostane u formi. Dok čeka rasplet situacije i povratak na teren, trenira zajedno sa devojkom Džordi Džouns koja je poznata influenserka. Njihove zajedničke fotografije iz teretene su usijale društvene mreže, pošto je Mudrik iz benča podiže svoju ljepšu polovinu.

Džouns, koju na Instagramu prati 9 miliona ljudi, objavila je video u kojem je 25-godišnji fudbaler diže kao teg u privatnoj teretani. Nije poznato kada je tačno počela veza između Mudrika i Džouns, ali je ona često objavljivala fotografije u dresu Čelsija kao podršku suspendovanom dečku.

Ukrajinac je stigao u Čelsi još 2023. godine iz Šahtjora u transferu vrijednom 100 miliona evra, ali je u decembru naredne godine suspenovan nakon što je u njegovu uzorku pronađena zabranjena supstanca meldonij. Fudbalski Savez Engleske je podigao optužnicu zbog ovog slučaja i Mudrik čak ne može ni da trenira sa timom dok se ne razriješi čitava situacija. Prijeti mu kazna od čak četiri godine suspenzije, što bi mu definitivno uništilo karijeru.

Mudrik se povukao iz javnosti od izrečene suspenzije i oglašava se na društvenim mrežama samo posebnim povodima. Ipak, njegova djevojka ga je je najnovijim objavama odala.

Nije poznato kada je tačno počela veza popularnog para, ali se zaljubljeni Ukrajinac sam odao na društvenim mrežama. On je tokom 2025. ostavljao romantične komentare na njenim fotografijama, a onda su se pojavile njihove zajedničke slike iz Diznilenda. Očigledno je da Džouns prijaju svjetla reflektora i broj njenih pratilaca samo raste zbog popularnosti njenog dečka.

