Švajcarski fudbaler Džerdan Šaćiri tvrdi da je pokazivanjem "dvoglavog orla" odgovarao na provokacije Srbima i da danas to ne bi bilo kontroverzno.

Izvor: Profimedia

Švajcarski fudbaler Džerdan Šaćiri već godinama je omražena ličnost u srpskoj javnosti i među navijačima srpske fudbalske reprezentacije. Dobro se sjećamo neprikladnih proslava golova koje je Švajcarska postizala protiv srpske selekcije - ali Šaćiri tvrdi da su one bile posljedica provokacija koje je dobijao.

Prošlo je mnogo godina od kako je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji bio dio grupe igrača koja je pokazivala "dvoglavog orla", simbol Velike Albanije. Uradio je to zbog poruka koje su saigrači i on, ali i njihove porodice, dobijali na društvenim mrežama.

Vidi opis Džerdan Šaćiri: "Srbi su nas ekstremno provocirali" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Screenshot/FM Images Albania Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/Screenshot/FM Images Albania Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/Screenshot/FM Images Albania Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/Screenshot/FM Images Albania Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/Screenshot/FM Images Albania Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/Screenshot/FM Images Albania Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/Screenshot/FM Images Albania Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube/Screenshot/FM Images Albania Br. slika: 8 8 / 8

"Mnogo toga je napisano u to vrijeme. Naše porodice i mi smo trpjeli ekstremne provokacije sa srpske strane prije tog meča na Svjetskom prvenstvu 2018, naročito na društvenim mrežama. Izazvali su u nama još veću glad za pobjedom. Na kraju, jedina stvar koja je bila važna, jeste pobjeda na terenu i demonstriranje naših vrijednosti. Željeli smo da dokažemo da smo tu zbog sporta, ne politike, iako je na kraju sve dobilo političku dimenziju", rekao je Šaćiri.

Ofanzivac koji polako privodi kraju svoju fudbalsku karijeru tvrdi da danas reakcije ne bi bile tako burne i da sličan gest ne bi bio kontroverzan koliko je bio prije gotovo devet godina u Rusiji.

"Zbog provokacija i svega napisanog, emocije su nabujale. Mislim i da su mediji dodatno podgrijali priču. Mnogi ljudi u Švajcarskoj nisu razumjeli situaciju, jer nisu znali pozadinu, niti su razumjeli zašto smo Granit, Stefan i ja, uradili to što smo uradili. Emocije su bile jake. Ne vjerujem da bi danas taj gest izazvao približno toliko kontroverze", zaključio je švajcarski fudbaler albanskog porijekla.

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Švajcarske zapravo je rođen u Srbiji, u mjestu Gnjilane na Kosovu i Metohiji. Njegova porodica odselila se kada je bio dječak, pa nikada nije bio blizu dresa Albanije - ili Srbije, za šta je takođe postojala mogućnost na osnovu mjesta rođenja.

Šaćiri je prošao kroz mlađe kategorije Švajcarske i brzo je svima postalo jasno da će biti jedan od nosilaca seniorske reprezentacije. Danas je na zalasku karijere, a trenutno je treći po broju nastupa i četvrti po broju golova u reprezentativnom dresu.

Tokom klupske karijere igrao je za Bazel, Bajern iz Minhena, Inter iz Milana, Stouk, Liverpul, Lion, Čikago i ponovo Bazel u kojem će završiti karijeru. Trenutno mu je trener Slaviša Jokanović, srpski stručnjak i nekadašnji reprezentativac SR Jugoslavije.

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