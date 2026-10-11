Švajcarski fudbaler albanskog porijekla Džerdan Šaćiri i srpski trener Slaviša Jokanović sarađivaće u Bazelu.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji reprezentativac Srbije, fudbaler Vojvodine i Partizana, a kasnije i trener crno-bijelih Slaviša Jokanović ima novi posao. On je nedavno preuzeo Bazel, kojem nije dobro išlo na početku nove sezone pa su u srpskom stručnjaku prepoznali rješenje za svoje probleme. Jokanović je prihvatio posao u klubu kojem je najbolji igrač Džerdan Šaćiri, švajcarski fudbaler albanskog porijekla.

Jokanović je već na predstavljanju u novom klubu pričao o Šaćirijevim kvalitetima, a o njemu je ponovo govorio u najavi prvog zvaničnog meča na klupi novog tima. Srpski trener je još jednom istakao da je Džerdan Šaćiri najbolji fudbaler kojeg ima u timu, pa da će se u skladu sa tim i ponašati.

Vidi opis Slaviša Jokanović: "Samo Džerdan Šaćiri ima vrhunsku klasu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 17 / 17

"Šaćiri donosi ogromno iskustvo i ima ubjedljivo najbolju karijeru od svih u svlačionici. On je jedini igrač koji je kroz cijele godine dokazivao vrhunsku klasu. Naš zadatak je da naglasimo njegove vrline, a da nedostatke u igri sakrijemo", rekao je Slaviša Jokanović pred meč protiv Vaduca, koji će mu biti prvi takmičarski na klupi novog kluba.

Kakvu karijeru ima Džerdan Šaćiri?

Dok je u srpskim medijima često pronalazio mjesto samo zbog svojih provokacija, pokazivanja orla, sukobima sa srpskim fudbalerima i albanskog porijekla, Šaćiri je zapravo gradio izuzetnu karijeru širom Evrope, pa i u SAD. Tokom bogate karijere nosio je dres nekih od najvećih evropskih klubova i bio uspješan u njima.

Šaćiri je ponikao u jednom malom švajcarskom klubu, ali je već sa osam godina primijećen i tada je pojačao Bazel kroz čije je mlađe kategorije prošao kompletan put do prvog tima. Igrao je kasnije za Bajern iz Minhena, Inter, Stouk, Liverpul, Lion, Čikago i ponovo Bazel u kojem svoju karijeru privodi kraju.

Sa Bazelom je osvojio četiri titule i tri Kupa Švajcarske, sa Bajernom tri Bundeslige, dva Kupa Njemačke, jedan Superkup, Ligu šampiona, Superkup Evrope i Svjetsko prvenstvo za klubove, a sa Liverpulom Premijer ligu, Ligu šampiona, Superkup Evrope i Svjetsko prvenstvo za klubove. Odigrao je 125 mečeva za Švajcarsku i postigao 32 gola, a bio je strijelac na šest uzastopnih velikih takmičenja.

Odakle je Džerdan Šaćiri?

Pošto je švajcarski fudbaler Džerdan Šaćiri na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine postizao golove protiv Srbije i zatim ih proslavljao na provokativan način, mnogo se pričalo o njegovom porijeklu. Šaćiri je rođen u mjestu Žegra pored Gnjilana, na teritoriji Kosova i Metohije. Danas je gotovo kompletno stanovništvo sela albanskog porijekla, iako je u njemu do ratova devedesetih bio i veliki broj Srba.

Šaćirijevi roditelji preselili su se u Švajcarsku još dok je bio beba, a pošto nisu znali jezik bili su prinuđeni da rade teške i malo plaćene poslove. Džerdan je odrastao pomažući roditeljima, koji su pored brige o svojoj djeci morali dio novca da šalju familiji u Srbiju i tako im pomognu da prežive.