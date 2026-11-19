Crvena zvezda, Partizan, učesnici Superlige i Prve lige Srbije, ali i dva trećeligaša nastavljaju takmičenje u Kupu Srbije.

Izvor: MN PRESS

Odigrano je kompletno prvo kolo Kupa Srbije, a nakon senzacija koje smo vidjeli u srijedu popodne saznalo se i kada će biti poznati parovi u narednoj rundi. Žrijeb za drugo kolo biće održan u Kući fudbala, 24. novembra od 14 časova. Sada su u takmičenju kao najveći favoriti ostali Crvena zvezda i Partizan, pa će posebno zanimljivo biti vidjeti protiv koga će oni igrati.

U narednoj fazi Kupa Srbije takmičiće se 16 ekipa, a osam pobjednika će izboriti plasman u četvrtfinale i nastaviti put ka trofeju. Među ekipama koje su preskočile prvi stepenik su i dvije ekipe koje se nadmeću u trećem rangu - Sloven iz Rume i FAP iz Priboja.

Timovi su podijeljeni u dvije grupe, odnosno dva šešira, na osnovu plasmana na tabeli u sezoni 2025/26 - odnosno, prethodnoj takmičarskoj godini. Tako je TSC iz Bačke Topole izborio mjesto u jačoj grupi iako je sada član Prve lige Srbije, dok su u slabijoj grupi Zemun i Mačva koji su trenutno u elitnom rangu.

Prva grupa: Crvena zvezda, Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik Surdulica, Čukarički, Radnički Niš, TSC

Druga grupa: Javor, Zemun, Mačva, Grafičar, Tekstilac, Teleoptik, Sloven, FAP Priboj