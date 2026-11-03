Aleksandar Stanojević je pred meč protiv Budućnosti iz Krušika pričao o stanju u Partizanu, igračima, problemima...

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan se sprema za novi izazov, gostuje u Valjevu ekipi Budućnosti Krušik u okviru Kupa Srbije. Uoči tog meča medijima se obratio Aleksandar Stanojević.

"Kup utakmica, nema popravnog, svima je jasno šta to znači. Ulazimo sa velikom energijom, imamo male probleme sa povrijeđenim igračima. Imali smo tri meča za 10 dana, slijedi četvrta. Sek sigurno neće biti u konkurenciji, vidjećemo situaciju sa Miladinovićem. Neki su umorni, neki nisu, biće kombinovanja u sastavu. Teško je igrati četiri meča za 12 dana, neki će dobiti šansu i znaju šta se od njih očekuje", počeo je Stanojević na konferenciji za medije.

Vidi opis Aleksandar Stanojević: "Kada sam došao u Partizan, igrači su se osjećali loše" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Upitan je da li Partizan ima uopšte luksuz da "kombinuje" sa sastavom pošto je Kup jedina šansa za trofej u sezoni.

"Jeste, stvarno je tako. Imamo dvije srijede, da je jedna, pa da je treća, ali četiri su u pitanju. Teško je izdržati taj ritam. Treba da se igra srijeda-subota, ali se bojim da će biti problema. Imamo igrače koji su trenirali sa izuzetnom energijom. Moramo da rizikujemo. Da damo šansu igračima koji nisu bili u punom ritmu, a to su igrači koji su igrali dosta mečeva. Nisu igrači koji su dugo pauzirali. Rizik je to što nisu u ritmu, ali što se tiče kvaliteta nema rizika. Pokazali su na treningu da mogu da računam na njih."

Svjestan je i trener crno-bijelih da su iznenađenja u Kupu moguća, ali je uvjeren da je ekipa spremna.

"Svjesni smo iznenađenja. Mi smo ozbiljno prišli toj utakmici. Članovi stručnog štaba Miloš i Stefan su bili u Valjevu, gledali taj meč, gledali smo još tri njihove utakmice. Uz maksimalni respekt smo se spremili za taj meč. Spremni smo da dobro analiziramo i rivala i nas. Šta će biti? Ne zna niko."

"Vidjeli smo sistem igre, hoćemo 4/4"

Izvor: MN PRESS

Ne krije Stanojević da je teže naći snimke mečeva i analizirati ekipu Budućnosti iz Krušika.

"Teže je doći do snimaka, analizirate trenera Stojakovića koji je tamo, njegovu karijeru, igru u prethodnim klubovima. Sve podatke skupljamo. Momci su bili uživo, gledali. Vidimo ideju trenera, znamo ideju trenera. Iznenađenja su moguća, vidjeli smo sistem igre koji imaju, ne znamo sa kojim igračima će izaći. Podaci uvijek mogu da se nađu, analizu smo napravili."

Od dolaska Stanojevića Partizan je upisao dvije pobjede, cilj je da se taj niz nastavi i da se protiv Budućnosti u Kupu, pa Mačve u Superligi nastavi trijumfalni niz.

"Jedino je to neka realnost u ovom momentu. Sve ispod toga je loše. Svjesni smo toga, hoću da imamo punu energiju, da ne bude tamo neko umoran, da neko ne može da pruži maksimum. Idemo sa maksimalnom energijom, svaka utakmica nam je bitna. Prva sljedeća je uvijek najvažnija."

"Igrači su pod neviđenim stresom"

Vidi opis Aleksandar Stanojević: "Kada sam došao u Partizan, igrači su se osjećali loše" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Poslije pobjede protiv Zemuna (3:0) u svlačionici Partizana se čulo slavlje. Stanojević je objasnio i šta je razlog svega toga.

"Svaka pobjeda znači, njima mnogo znači, pod neviđenim stresom su. Kada sam došao, loše su se osjećali zbog situacije, imaju veliku odgovornost. Pokazali su mi respekt, dali više od maksimuma po energiji, parametrima po trčanjima koje imamo. Malo im je laknulo, ali već je tenzija tu opet zbog utakmice. Svi smo se radovali zbog pobjede, tako malo nam treba da budemo srećni", zaključio je Stanojević.