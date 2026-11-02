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Radosav Petrović o Saši Iliću: "Neću da kažem da je to najveća budalaština, ali ne vjerujem u tu priču"

Radosav Petrović o Saši Iliću: "Neću da kažem da je to najveća budalaština, ali ne vjerujem u tu priču"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Sportski direktor Partizana Radosav Petrović je istakao da ne vjeruje u priče da je Partizan u ovih nekoliko mjeseci "potrošio" Sašu Ilića.

Radosav Petrović o Saši Iliću Izvor: Super Indirektno kod Popa i Milana/Youtube/Printscreen/MN Press

Sportski direktor Partizana Radosav Petrović oglasio se povodom odlaska Saše Ilića iz Partizana u emisiji "Super indirektno". On je naglasio da ne vjeruje u priče da neko u Partizanu može da "potroši" kultnog kapitena i sada već bivšeg trenera crno-bijelih.

"Hajde, neću da budem pretenciozan da kažem da je to najveća budalaština, ali ne vjerujem u tu priču da bilo ko može da potroši Saleta Ilića. Sad da ne dužim, o Saletu je manje-više sve rečeno. Svi znamo ko je i šta je Sale za naš klub. Bio je igrač toliko godina, sada je imao priliku da bude trener. Stvarno ne vjerujem u priču istrošili smo ga. Ovoga puta stvari nisu išle kako smo željeli. To je sport i to je fudbal. Možemo sada da ulazimo u analizu i razloge, ali Saleta ne možemo da potrošimo.

Partizan je njegova kuća, više nego svakome od nas. Sale treba jednog dana da se vrati u Partizan. Da li kao trener, kao funkcioner ili kako god bude želio, ali Saletu je mjesto u Partizanu bilo kada, kad god poželi. Ne vjerujem u tu priču potrošili smo ga.

Ok, jesu emocije sada uzavrele, ali evo Sale Stanojević je prije ovoga bio trener tri puta i vratio se sada četvrti put. Ne vidim ništa neprirodno. Ne vjerujem u priču da neko može da potroši Saleta Ilića", rekao je Radosav Petrović.

"Meni su rekli isto"

Nekadašnji fudbaler crno-bijelih koji je u Partizan stigao nakon Jedinstva sa Uba i Radničkog iz Obrenovca je takođe naglasio da su njemu pričali da takođe ne prihvati funkciju u klubu.

"Pa meni su govorili šta dolaziš sad u ovakvoj situaciji, potrošiće te. Pa kako mene može Partizan da potroši? Ja sam došao iz treće lige u Partizan u zlatno vrijeme. Partizan me afirmisao, dao mi priliku da ostvarim svoje dječačke snove, da osvajam titule, zaigram za reprezentaciju, odem u inostranstvo i finansijski se obezbijedim. Sada sam se vratio u Partizan, kako Partizan može da me potroši? Mogu samo ja sam sebe da potrošim", rekao je on.

"Sale je htio da ide"

Pričao je i o ranijoj ostavci Saše Ilića koja nije prihvaćena i nakon koje se on ipak vratio na mjesto trenera.

"Sale je htio da ode, sjećate se svi vrlo dobro, pred revanš utakmicu sa Hetafeom. Tada se dešavao niz stvari u ta tri dana. Danko Lazović i ja smo ga molili poslije utakmice sa Lučanima da ne izlazi na konferenciju, da sačekamo da to sve prenoći. Da vidimo, čeka nas revanš sa Hetafeom. Sutradan ujutru je klub dao saopštenje i svi smo zajedno donijeli odluku. Sale odlazi, odlazimo svi. Pokušali smo, dali smo sve od sebe. Rezultati nisu bili kakve smo očekivali. Sale je rekao dosta je. Dosta je, idemo. Mi možemo samo tako da snosimo odgovornost.

Onda je krenuo hajp u medijima, među navijačima. Navijači su tražili da ostane Sale, da ostanemo svi uz njega. Onda su krenuli naslovi u novinama gdje ćete sada, nemate pravo da ostavite njega, da ostavite klub... Da li treba da idemo ili da ostanemo? Opet se vraćam na to da je drugačija veza sa klubom nego da smo u nekom drugom klubu", rekao je Radosav Petrović.

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Tagovi

Saša Ilić Radosav Petrović FK Partizan

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