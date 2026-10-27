Novi odlasci iz Humske: Četvorica napustila Partizan poslije Saše Ilića

U znak solidarnosti sa bivšim trenerom Partizana, Humsku su napustili i njegovi pomoćnici.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Aleksandar Stanojević preuzeo je funkciju trenera Partizana po četvrti put, a ovog puta je na klupi smijenio legendu crno-bijelih Sašu Ilića. Sa njim su Humsku napustila još četvorica trenera, prenosi "Telegraf".

U pitanju su pomoćnici sa kojima je preuzeo ljetos crno-bijele - Veličko Kaplanović, Ljubiša Ranković, Goran Vuković i kondicioni trener Darko Obradović. Oni su raskinuli ugovor sa Partizanom, što je gest solidarnosti sa Ilićem.

Nekoliko trenera iz stare postave će se staviti na raspolaganje Stanojeviću. U pitanju su trener golmana Nemanja Jovšić, kondicioni trener Miša Filipović, kao i Stefan Petrović i David Ramadani, koji je nedavno stigao iz šabačke Mačve.

Stanojević je angažovao trojicu trenera sa kojima je radio u prethodnim klubovima - Aleksandra Gicova, sa kojim je sarađivao u turskom Karagumruku, Miloša Podunavca (Partizan, Karagumruk) i kondicionog trenera Bojana Stamatovića (Partizan, Karagumruk).

Petrović o Iliću

"Razgovarao sam sa Ilićem, njemu je najteže, da se ne vraćamo unazad. Kada smo pričali o potencijalnom novom treneru, kada sam mu rekao za Stanojevića, odmah je rekao da je to pravo rješenje i da sigurno može da preokrene situaciju. Na kraju krajeva, sva trojica smo to prošli", rekao je sportski direktor Partizana Radosav Petrović i zamolio za podršku navijača.

"Htio bih da se zahvalim navijačima na ovoj iracionalnoj ljubavi koju smo imali za sada, izgubili smo četiri kod kuće, ali smo ispraćeni uz podršku. Sada nam je ta podrška još potrebnija. Zbog Saleta, situacije na tabeli, siguran sam da ćemo je imati."

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